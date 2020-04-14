聽新聞
test
0:00 / 0:00
祝釩剛再涉毒！大麻菸油呈陽性 警採尿結果最快2周出爐
41歲藝人祝釩剛昨晚駕車行車台北市警方設置的路檢點，遭查獲右前座涉嫌放置大麻菸油電子菸，他稱「不知裡面有大麻成分」，但全程配合警方程序。警方以試劑初步測試菸油，呈陽性，詢後將他依違反毒品罪嫌送辦，台北地檢署訊後以5萬元交保。
保大警方昨晚11點30分在中山區建國北路、農安街口設立路檢點攔查；祝釩剛駕車行經，接受盤查；警方轎車右前座發現大麻菸油電子菸，且車內疑有大麻味，在他同意下，以試劑測試菸油，發現呈陽姓。
據了解，祝釩剛全程配合警方程序，供稱大麻菸油電子菸是年前在夜店飲酒朋友給的，不過並不知菸油有大麻成分。
警方以試劑初步測試菸油後，將進一步複驗，也對祝釩剛採尿，送驗結果最快2周出爐。
據了解，祝釩剛2007年涉嫌吸食大麻遭勒戒；2013年又涉嫌持有大麻遭逮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言