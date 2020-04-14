祝釩剛再涉毒！大麻菸油呈陽性 警採尿結果最快2周出爐

41歲藝人祝釩剛昨晚駕車行車台北市警方設置的路檢點，遭查獲右前座涉嫌放置大麻菸油電子菸，他稱「不知裡面有大麻成分」，但全程配合警方程序。警方以試劑初步測試菸油，呈陽性，詢後將他依違反毒品罪嫌送辦，台北地檢署訊後以5萬元交保。

保大警方昨晚11點30分在中山區建國北路、農安街口設立路檢點攔查；祝釩剛駕車行經，接受盤查；警方轎車右前座發現大麻菸油電子菸，且車內疑有大麻味，在他同意下，以試劑測試菸油，發現呈陽姓。

據了解，祝釩剛全程配合警方程序，供稱大麻菸油電子菸是年前在夜店飲酒朋友給的，不過並不知菸油有大麻成分。

警方以試劑初步測試菸油後，將進一步複驗，也對祝釩剛採尿，送驗結果最快2周出爐。

據了解，祝釩剛2007年涉嫌吸食大麻遭勒戒；2013年又涉嫌持有大麻遭逮。