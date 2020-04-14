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北市萬華持藍波刀砍人案 家屬批嫌犯可惡

中央社 / 台北14日電

台北市萬華區發生砍人案，受害者家屬今天表示，傷者身上共18處刀傷，痛斥嫌犯行為可惡，認為是預謀犯案。

台北市警察局萬華分局今天召開記者會，警方表示，11日深夜獲報，莒光路附近發生砍人案，逮捕涉案58歲于男，于男持約30公分藍波刀砍刺傷44歲林男，訊後依殺人未遂罪嫌把于男移送檢方偵辦。

林男家屬今天在住家外接受中央社記者訪問，家屬提及，林男案發時剛下班，在騎樓與于男擦身而過，就被莫名其妙砍刺傷，身上共18處刀傷，幾處是直接穿過身體，手部韌帶險被砍斷，因林男有慢性病，還在加護病房觀察。

林男弟弟眼泛淚光說，哥哥有2名就讀國小的小孩，不知道如何跟小朋友解釋，哥哥跟嫌犯根本不認識，只是下班返家卻遇到這樣事，嫌犯行為真的很可惡，從監視器畫面發現，嫌犯案發前還在附近徘徊，根本是預謀砍人，不管是誰都不希望遇到這樣事情，也希望民眾注意自身安全。

林男年邁父母親語帶哽咽的表示，傷者平時要負擔小朋友生計，發生這樣事，導致暫時沒收入，無法理解嫌犯對於不認識的人會何要痛下毒手。

隨機殺人事件 殺人

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