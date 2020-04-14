影/中和警踹拒檢少年嗆民眾 侯友宜：沒必要動作不要做

新北市中和警方日前圍捕拒檢車輛，將一名16歲少年壓制在地後，一名員警仍踹了少年頭部，附近居民見狀大喊「不要打小孩」，竟還有員警疑似回嗆「講三小」、「叫你吃慶記（子彈）」等語，事後踹人員警雖記2支申誡，但有民眾認為處罰太輕；對此新北市長侯友宜今重申「支持警察強力執法」，但是「沒有必要動作不需要做」，至於相關懲處認定，已函請新北地檢署評斷。

侯友宜表示，支持警察強力執法，面對犯罪毫無懼怕，勇於站出來，保護市民安全，但執法過程到一段落後，沒有必要動作不需要做，做了這些都是無謂，甚至引起更多批判、想法，

侯友宜說，「對於中和分局事後的處置，將當事人沒必要的動作做處理，我非常認同，昨天分局也把相關影片，函請新北地檢署認定，我也支持這個做法，因為外面有疑慮，就把所有影片資料，請第三方司法單位公正判斷。」