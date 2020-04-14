1月內連3起隨機殺人案 學者：應屬非典型個案

台北市4月11日發生一起隨機殺人未遂案件，加上3月新北市、桃園市分別發生2起隨機殺人案，近一個月北部已接連發生3起隨機殺人案件，引發民眾恐慌「是否已有模仿效應」；中正大學犯罪防治學系教授許華孚指出，雖個人人格、經濟環境及媒體觸發理論皆屬因素之一，但應屬非典型案例，不至於引發模仿效應。

4月11日深夜，57歲的于姓男子行經台北市莒光路110號前騎樓時，與43歲林姓男子擦身而過後，突然持刀往林男後背刺下，待林男吃痛轉身後，仍不停猛刺10多刀，直到作案用的藍波刀「卡」在林男左手掌心才逃離現場，隨後被聞聲而來的員警壓制逮捕。

3月28日凌晨，桃園19歲劉姓男子在上班途中，遭不認識的蘇姓男子持水果刀刺傷，到院前失去呼吸心跳；蘇男自首後供稱「只是缺錢臨時想要搶劫」，讓死者家屬難以接受。

3月13日晚上，平時在網路直播界有「小鄭容和」之稱的王姓男子，因與妻子吵架後怒氣無處宣洩，竟拿著剛買來的料理刀，將騎乘機車停靠路邊的林姓男子一刀刺死；因當時案發過程全被錄下且曝光於世，引發社會譁然。

3月中旬至今，北台灣就接連發生3起隨機殺人案，有網友不禁提問「是不是已經有模仿效應了？」對此，中正大學犯罪防治學系教授許華孚表示，相關個案起因大致是經濟、疫情等外在因素，及個人人格因素，加上資訊傳遞引發「觸發效應」，雖案件發生密度較高，但應該不算有模仿效應出現。

許華孚說，外在因素如近期正值新冠肺炎防疫期間，民生經濟都受影響，「大家悶久了，生活也可能出現問題」，社會壓力也隨之提升；內在因素則與個人人格有關，「像是這些個案會不會都有攻擊性人格，遇到適合的下手目標，會忍不住衝動」等等。

最後，也可能因為資訊快速傳播的關係，民眾常常看見這些案例發生，特定對象的情緒被「觸發」了，種種因素都有可能導致社會上發生隨機殺人案件；但許華孚認為，近期接連發生3件隨機殺人案，應屬非典型個案，並不至於引發模仿效應。