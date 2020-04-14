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祝釩剛驚爆再染大麻 法界：還是可能觀察勒戒

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

台北市警方昨天深夜攔查到藝人祝釩剛，發現他身上有「大麻油」，訊後依照毒品罪嫌送辦；法務部官員說，祝釩剛被扣案的大麻油，需經過鑑定才能知道是否含有有二級毒品大麻成分；另，祝上次染毒時間如逾5年以上，法律規定仍可處以戒癮治療或觀察勒戒。

據了解，台北市警保安大隊昨晚在中山區建國北路、農安街口執行攔查勤務，見一名男子形跡可疑，上前發現他是藝人祝釩剛，盤查竟查獲他身上攜帶大麻菸油電子菸，立刻帶回偵詢，今早依違反毒品罪嫌送辦。祝釩剛10多年前曾因吸食大麻被強制勒戒，事業跌到谷底。

官員指出，祝釩剛被警方查獲持有的二級毒品，無論它是以大麻「煙」、大麻「水」、大麻「粉」型態存在，檢警偵辦時，都需將扣案物質拿去鑑定，否則如果物質虛偽標示，還是可能沒有刑事責任，「一切以鑑定結果為準」。

官員說，依祝釩剛的案例，雖然他已經多次染毒，且上次因毒品罪被法辦是2013年，如果經過查核前科表正式計算，祝上次涉同樣毒品罪的時間距今超過5年，還是可以獲處分觀察勒戒、戒癮治療，偵查檢察官會視案情決定。

大麻 毒品

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