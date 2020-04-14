影／羅東工地女屍身份成謎 警方請民眾協助指認
宜蘭警方日前在羅東文化林業園區旁一處工地，挖出一具女屍，至今無法查出身份，經法醫解剖死者身高約150至160公分，年齡55至75歲，亦不排除年齡更大，死亡時間超過半年以上，裝有銀色金屬假牙6顆，身份不詳，已採取DNA送刑事局鑑定。
羅東警分局本月8日獲報位於市區的某工地驚見一節小腿骨，9日在腿骨附近挖出女性大體，法醫進行解剖複驗，警方今天公布死者特徵，身上物品有梅花形耳環(重約4分2)、手錶及佛珠等，死者被埋在30公分土，全身汙泥。
不過，死者身上有沒有穿著衣物？是否有被綑綁？全身是否有傷痕？等諸多疑點，警方均以跳針式回答反覆說「有待釐清」、「尚待釐清」、「等鑑定報告」等語…。
羅東警分局表示，最近除了持續清查失蹤人口資料進行比對外，也請民眾協助指認，如果有親友失蹤或不知去向，有人清楚以上物品特徵者，請速聯繫分局專線電話0965405542廖小隊長。
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