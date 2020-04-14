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持藍波刀疑隨機砍人 男遭警逮稱誤認仇家

中央社 / 台北14日電

于姓男子11日在萬華區持藍波刀疑隨機刺傷剛下班的林姓男子，林男身上共10多處刀傷，于男遭逮後，供稱是誤認仇家。

北市警察局萬華分局今天召開記者會，偵查隊長陳偉仁表示，11日深夜11時許，莒光路附近大樓騎樓發生砍人案，逮捕無業的58歲于男，傷者44歲林男身上有10多處刀傷，經醫院緊急搶救後，目前身體狀況穩定。

警方查出，住松山區的于男案發前騎乘腳踏車在萬華區莒光路附近大樓騎樓躲雨，與剛下班的林男擦身而過，過程中，于男忽然從身上抽出一把30公分藍波刀，刺向林男背部，過程中，2人扭打，于男事後徒步離開。

因案發地鄰近派出所，員警接獲報案後，隨即到場，並徒步追緝涉案的于男，最後在中華路口附近壓制、逮捕于男。林男送醫後，背部、胸部及手部共10多處刀傷，目前狀況穩定。

警方表示，被害人林男住案發地周邊，2人互不認識，于男遭逮後供稱，認為被害人在瞪他，誤認是仇家，才會持撿到的藍波刀涉案。

從監視畫面發現，身穿輕便雨衣、拿雨傘的于男案發前在騎樓內等候，與林男擦身而過時，隨即轉身持藍波刀犯案，2人扭打過程時，林男最後以手阻擋，于男疑氣力用盡，藍波刀掉在現場後，隨即離開，事後遭多名員警逮捕，案發過程約1分鐘。

警訊後依殺人未遂罪嫌把于男移送台北地方檢察署偵辦，北院裁定羈押。

殺人 北市

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