藝人高盟傑涉販毒獲利4000元 被逮辯「沒收錢」

曾入圍金馬獎、金鐘獎的本土劇演員高盟傑，去年5月間吸食安非他命，遭被判刑3月，去年7月間涉嫌販毒，遭藥腳持蒐證影像檢舉，高遭檢方聲押獲准，檢警追查，高在去年7月間涉嫌以4000元為代價，販售安非他命給魏姓男子，過程遭魏蒐證，高落網後辯稱「沒收錢」，但與魏供詞不符，台中地檢署今依毒品罪起訴。

起訴書指出，高盟傑（38歲）涉嫌在去年7月17日晚間10時許，接獲魏姓男子的電話，談妥以4000元的價格販售1.875公克的安毒，並約在同日晚間10時許，於高在沙鹿區的住處交易，魏暗中蒐證後，隔天就持影片到大甲警分局檢舉，檢警循線查獲高，因高另涉有其他毒品案件，遭檢方聲押獲准，高在偵訊時承認有坦妥毒品交易，不過辯稱「有算錢，但還沒有收錢」。

全案經台中地檢署偵查後，承辦檢察官認定因魏自己有其他毒品案件在身，為獲減刑處遇，所以約出高交易，並以影像蒐證，雖有拍攝到現金與不明粉末交易的過程，但因未扣到該包交易的安毒，無法認定影片中的不明粉末就是安毒，全案在今年1月間處分不起訴。

中檢將全案依職權再議台中高分檢，高分檢認定毒品交易常無查扣到交易的毒品，且高、魏二人都承認有毒品交易，發回續查，台中地檢署今偵結，認定高涉嫌違反毒品危害防治條例罪，依法提起公訴。

本土劇男星高盟傑曾演出「甘味人生」等戲劇，因演技精湛，曾入圍金馬獎、金鐘獎等，劇中演是勵志角色，但現實人生卻毒品纏身，斷送演藝之路，去年5月間就因涉嫌吸食毒品，遭台中地院判刑3月，得易科罰金，後來又在去年7月間，涉嫌毒品交易，遭人檢舉，今遭台中地檢署起訴。