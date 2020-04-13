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天道盟太陽會幹部「熹董」涉恐嚇取財 警逮4嫌送辦

中央社 / 台北13日電

曾涉及10年前南港輪胎喬債案的天道盟太陽會余姓副會長，去年和楊姓男子合作邀被害人共同投資，再誆稱管理不善，率眾恐嚇被害人賠償，刑事局獲報後循線逮4嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，去年10月接獲線報指出，曾投資八大行業的79歲楊姓男子夥同58歲天道盟太陽會余姓副會長（綽號熹董）合作，假藉海外投資名義，再以管理不善理由向被害人恐嚇索賠。

獲報後，刑事局立即偕同新北地檢署、新北市警察局海山分局、金山分局和板橋分局，以及台北市警察局文山一分局和中正二分局、台中市警察局烏日分局共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮追查。

經警方長期蒐證發現，楊男多次以海外投資為名義，並誆稱自己政商關係良好，說服被害人投資，事後則以公司管理不善為由，要求被害人賠償逾新台幣千萬元。

此外，若被害人不從，楊男就透過熹董的黑幫途徑，率眾對被害人騷擾恐嚇。

警方分析，上述包圍談判手法，和10年前南港輪胎喬債案如出一轍，熹董當年曾涉及此案。

專案小組經長期蒐證，見時機成熟於4月9日兵分多路出擊，分別於新北市板橋、桃園市逮補熹董和楊男，另在台北市逮捕天道盟太陽會幹部鐘女和王男兩人；現場查扣手機5支、球棒2支等贓證物。

初步了解，兩名受害男子分別因此財物受損1000多萬元和600多萬元；警方研判仍有多名受害人因害怕而不敢報案。

全案詢後依涉違反恐嚇和組織犯罪防制條例等罪移送新北地檢署偵辦，全案仍持續擴大偵辦。

恐嚇 警察

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