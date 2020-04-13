台灣助新加坡 刑事局破機房詐星國陸人

刑事局南打今天宣布在屏東縣恆春破獲詐欺機房，不法集團涉假冒中國大陸公安人員，對新加坡地區的陸籍民眾佯稱涉及跨國洗錢案、需要監管帳戶等騙取金錢，5天前攻堅並陸續拘捕20人，目前已知一名陸籍留學生遭詐人民幣20萬（約台幣85萬），全案依詐欺、組織罪移送屏東地檢署，訊後劉姓男子等6人聲押禁見獲准。

南打偵一隊先前獲報詐騙集團選屏東恆春地區設據點，報請屏東地檢署指揮偵辦後，發現該集團在恆春郊區的一處承租2層樓民宅，該民宅共8間房，疑已申請當民宿，但先被包棟當機房；成員以常見假冒檢警方式，打電話向民眾謊稱信用卡欠款，交由公安人員調查，且涉及跨國洗錢案，需要監管帳戶金錢及提供擔保金，騙對方進一步交出帳戶或匯款。

警方專案小組監控多時，4月8日協請保一總隊維安特勤警力支援強勢攻堅，當場逮14人，有成員一度拿鐵槌猛敲硬碟想滅證，警方趕緊阻止，並扣得44萬元現金、進口休旅車、教戰手則、大批手機、平板及筆電等證物。