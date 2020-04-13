快訊

玉山金控科技長陳昇瑋 驚傳腦出血辭世

新增5例境外移入新冠確診 4人為珊瑚公主號旅客

台灣助新加坡 刑事局破機房詐星國陸人

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
警方4月8日在屏東縣恆春的一處民宅破獲詐欺集團。記者林伯驊／翻攝
警方4月8日在屏東縣恆春的一處民宅破獲詐欺集團。記者林伯驊／翻攝

刑事局南打今天宣布在屏東縣恆春破獲詐欺機房，不法集團涉假冒中國大陸公安人員，對新加坡地區的陸籍民眾佯稱涉及跨國洗錢案、需要監管帳戶等騙取金錢，5天前攻堅並陸續拘捕20人，目前已知一名陸籍留學生遭詐人民幣20萬（約台幣85萬），全案依詐欺、組織罪移送屏東地檢署，訊後劉姓男子等6人聲押禁見獲准。

南打偵一隊先前獲報詐騙集團選屏東恆春地區設據點，報請屏東地檢署指揮偵辦後，發現該集團在恆春郊區的一處承租2層樓民宅，該民宅共8間房，疑已申請當民宿，但先被包棟當機房；成員以常見假冒檢警方式，打電話向民眾謊稱信用卡欠款，交由公安人員調查，且涉及跨國洗錢案，需要監管帳戶金錢及提供擔保金，騙對方進一步交出帳戶或匯款。

警方專案小組監控多時，4月8日協請保一總隊維安特勤警力支援強勢攻堅，當場逮14人，有成員一度拿鐵槌猛敲硬碟想滅證，警方趕緊阻止，並扣得44萬元現金、進口休旅車、教戰手則、大批手機、平板及筆電等證物。

警方接著再拘提幕後金主劉姓男子等6人到案，共20名嫌疑人依詐欺、組織犯罪條例等罪送辦，檢方聲押禁見劉等7人、共6人獲准，現正擴大追查中，受害者疑多為陸籍留學生。

警方扣得詐欺集團使用的假公文。記者林伯驊／翻攝
警方扣得詐欺集團使用的假公文。記者林伯驊／翻攝
警方扣得詐騙集團的教戰手則。記者林伯驊／攝影
警方扣得詐騙集團的教戰手則。記者林伯驊／攝影
警政署長陳家欽（右一）今到南打慰問正巧關心此案。記者林伯驊／攝影
警政署長陳家欽（右一）今到南打慰問正巧關心此案。記者林伯驊／攝影
詐欺集團藏身屏東縣恆春2層樓民宅。記者林伯驊／翻攝
詐欺集團藏身屏東縣恆春2層樓民宅。記者林伯驊／翻攝
警方扣得假公文。記者林伯驊／翻攝
警方扣得假公文。記者林伯驊／翻攝
警方扣得大批手機、平板及筆電證物。記者林伯驊／攝影
警方扣得大批手機、平板及筆電證物。記者林伯驊／攝影
警方攻堅時，詐欺集團成員一度想用鐵鎚敲壞硬碟滅證。記者林伯驊／攝影
警方攻堅時，詐欺集團成員一度想用鐵鎚敲壞硬碟滅證。記者林伯驊／攝影

屏東縣 詐欺 恆春

延伸閱讀

新加坡總理夫人留言引關注 經濟部：N95機台沒有被徵用

何晶「Errr」引論戰 王定宇：請理智星國人出聲

星國總理夫人何晶「呃」引網友論戰 他喊話冷靜別中計

新加坡總理夫人不刪「呃…」 2天分享近百篇文遭質疑「想洗版？」

相關新聞

台南酒店妹涉酒駕自稱吃燒酒雞釀禍 死者父親難接受

台南市22歲官姓酒店妹昨天凌晨涉嫌酒後開車，撞死晨運穆姓婦人逃逸，檢警今天在台南市立殯儀館相驗，並再度傳訊官女到場，官女...

街頭全武行辯正當防衛 一句「難道打輸你」露餡吃官司

台中市洪姓男子、楊姓男子在去年9月間因停車糾紛，上演街頭全武行，雙方互毆後，洪到醫院驗傷，並提出傷害告訴，楊得知後，也對...

影／台南酒店女凌晨涉酒駕 撞死未婚獨居教會女志工

22歲原在酒店上班官姓女子昨天凌晨4點多，涉嫌酒後駕車在台南市中西區尊王路撞上在機車道上步行婦人，官女撞人後未停車察看，...

熱門新聞

上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

妙齡女騎士停等紅燈 疑遭爆衝公車輾車底無生命跡象

交通違規罰單1萬8沒繳 名下房屋竟被以低於市價拍賣

獨／爸媽等她吃晚餐...台中網拍女員工遭公車輾過身亡

6歲女童爆料「舅舅小鳥放我嘴巴」檢起訴加重強制性侵

台南酒店妹涉酒駕自稱吃燒酒雞釀禍 死者父親難接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。