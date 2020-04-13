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稽查八大行業有無防疫實名制登記 警方凌晨臨檢
中央政府宣布酒店、舞廳暫停營業，台南市警方配合市政府「加碼」宣布八大特種行業實施「實名制」，深夜擴大臨檢到凌晨收隊，結果善化分局轄區「店家都有落實制度」，未發現違規。不過警方「運用民力」請來志工共8人自製宣導看板在店家內外「舉牌」宣導實名制登記及戴口罩，業者、顧客側目倍感壓力，警方呼籲業者切勿忽視政策規範，以避免受罰。
善化分局專案勤務共出動員警24人，針對易引起群眾聚集感染KTV、視聽歌唱、小吃部、電子遊戲場等營業場所，在店家四周「守望」，主要出入道路周邊「威力巡邏」。警方表示，執勤人員都全程戴上口罩、手套及護目鏡等防護裝備，確保自身安全。
員警說，檢查過程中，不少業者都能配合市府政策，開始執行「實名制登記」及出入口測量體溫等防疫措施，店家與消費者也都有配戴口照遵守規定，未發現有人違規
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