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新冠肺炎引發口罩詐騙 國際刑警組織提出警告

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
新冠肺炎疫情引發口罩詐騙，國際刑警組織、歐洲刑警組織均提出警告。圖／刑事局提供
新冠肺炎疫情引發口罩詐騙，國際刑警組織、歐洲刑警組織均提出警告。圖／刑事局提供

詐騙集團看準新冠肺炎疫情引發口罩搶購，上網佯裝賣口罩，收錢不出貨或寄送假貨，刑事局統計，兩個多月來發生363件口罩假網拍，不少國家有類似狀況，國際刑警組織、歐洲刑警組織均提出警告。

熟悉國際犯罪的官警說，詐騙趨勢隨疫情變化，最初是在歐美國家的詐團騙亞洲人，上月中旬過後，歐美疫情提升，變成在亞洲的詐團騙歐美人。

刑事局國際科發現，國際刑警組織（INTERPOL）已向194個成員國發出紫色通報（犯罪手段通報），幾乎每天都有成員國傳送相關詐欺案，單一被害人財損高達數十萬美元，歐洲刑警組織（EUROPOL）也公告會員國，呼籲留意利用疫情犯罪。

國際刑警組織警告，外科口罩等醫療用品需求激增，難從零售通路購得，不法分子以網站、網路商店、社群帳戶或電子郵件販售，利用歐洲的銀行帳戶行騙，被害人多在亞洲。

有歹徒假冒醫院或診所致電民眾，稱其親屬感染，要求支付醫療費，或冒充國家、全球衛生機關寄送電子郵件，指示提供個資，甚至在郵件夾帶惡意軟體誘使點擊。

歐洲刑警組織統計上月支援的專案行動，全球90個執法機構查扣逾3萬4000件醫用口罩、測試篩劑等偽造醫療物品，以及1300萬歐元危險藥品，分析歹徒利用恐慌改編原有詐騙話術，且隨遠距辦公增加，員工從外部連接公司網路系統，容易受害。

新冠肺炎疫情引發口罩詐騙，國際刑警組織、歐洲刑警組織均提出警告。圖／刑事局提供
新冠肺炎疫情引發口罩詐騙，國際刑警組織、歐洲刑警組織均提出警告。圖／刑事局提供
新冠肺炎疫情引發口罩詐騙，國際刑警組織、歐洲刑警組織均提出警告。圖／刑事局提供
新冠肺炎疫情引發口罩詐騙，國際刑警組織、歐洲刑警組織均提出警告。圖／刑事局提供

口罩 詐騙集團 新冠肺炎

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