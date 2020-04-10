毒販自稱和確診者接觸 檢察官擔心連累同事不敢聚餐

南投縣68歲洪姓男子涉嫌販賣海洛因，8日遭警方查獲，檢察官聲請羈押獲准，他在看守所卻稱喉嚨痛還曾和新冠肺炎確診者接觸，讓法官、檢察官都嚇一大跳，調查他並無和確診者接觸，但檢察官擔心連累同事，連聚餐都不敢參加，直到今天中午洪採檢結果確認陰性，才讓院檢和警方都鬆一口氣，也將追究他散播不實消息責任。

洪姓男子8日上午因涉嫌販售海洛因，由南投地檢署檢察官黃淑美指揮南投縣刑大查獲，因為新冠肺炎疫情，檢警偵訊時都詢問他是否有旅遊史、發燒等症狀，洪姓男子都答稱沒有。他涉嫌重大，黃淑美訊後聲請羈押，法官也認為他情節重大有串證之虞，裁定收押南投看守所。

但他被送到看守所時，卻說他喉嚨疼痛，還曾接觸彰化黃姓新冠肺炎確診者，所方一聽趕緊通報檢察官，和他接觸過的法官、檢察官和偵辦人員都心驚膽戰，私下也抱怨，之前洪姓男子都說沒有接觸旅遊史，卻突然改口，讓大家陷入感染風險。

警方清查他所說的黃姓男子，根本不是確診者，且洪體溫正常，也非檢疫、隔離對象，沒有出國旅遊史，懷疑他是為了避免羈押，才捏造和確診者接觸。法官釐清後，仍裁定洪姓男子羈押。

為了確保安全，檢方請醫師採檢洪姓男子，雖然知道他染病的機率不高，但接觸過的法官、檢察官、警方還是忐忑不安。黃淑美擔心連累同事，這兩天也都格外注意，連中午聚餐也拒絕，就怕一旦洪姓男子確診，很多人可能都要隔離，幸好今天中午檢驗結果，洪姓男子確認為陰性，大家才放心。

直到昨天中午確認是陰性，大家才安心，洪姓男子捏造確診者接觸史，涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，已請警方調查，如果認定他違法條例，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。