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女喝毒咖啡包精神異常暴斃 男友無作為依過失致死起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
檢方依過失致死、轉讓禁藥等罪嫌起訴林男。記者曾健祐／攝影
檢方依過失致死、轉讓禁藥等罪嫌起訴林男。記者曾健祐／攝影

桃園林姓男子將4包混合二、三級毒品咖啡包轉讓給劉姓同居女友，對方沖泡服用後精神異常，還出現語無倫次、手腳不協調情況，但林卻不以為然沒將她送醫，導致劉口吐白沫到地死亡；檢方認為，林不為一般人期待的救護行為，其不作為逾越相互照顧容許界線，依過失致死等罪嫌起訴他。

檢警調查，林男（32歲）先前以每包600元價格買了8包混合二、三級毒品的咖啡包，去年12月19日、20日轉讓其中4包給同居的劉姓女友，劉再用熱水沖泡施用，結果20日下午身體不適，出現語無倫次、步態不穩狀況。

但林明知提供給劉的咖啡包含毒品成分，見劉女施用出現異常，卻疏於未注意沒將她立刻送醫，直到晚上6點多劉母回家，發現女兒躺在地板上口吐白沫，嚇得打電話叫救護車但送醫仍不治，法醫解剖認定劉因混合多種中樞神經興奮劑中毒休克死亡，警方也在場扣到毒品殘渣袋。

檢方訊時，林坦承無償轉讓毒品咖啡包給劉女，見她身體不適也沒有送醫，劉母也指證歷歷，加上相關醫院、解剖報告，均確認劉身上無外傷，血液含安非他命、中樞神經興奮劑等，對中樞神經、心臟均產生毒性，同時服用也有協同毒性。

檢方認為，林男提供毒品給劉女施用，已符合危險前行為，加上2人同居，林對於劉案發時身心異常的緊急狀態，負有照顧義務，另劉服用毒品除了精神、情緒，身體狀況也產生異常，林既然對劉負有保護救助義務，即具保證人地位，以防止發生死亡結果。

但林發現劉女異常，沒有將她送醫，任由對方身體不適異狀延續，對於她死亡結果能防止而不防止，顯然有延誤就醫以致錯失急救時機，認定林男的過失行為和劉女死亡結果具相當因果關係，偵結依過失致死、轉讓禁藥等罪嫌起訴林。

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