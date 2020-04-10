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嘉義22歲青年製數萬包毒咖啡包 行動倉庫露餡被逮

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
警方查獲毒品原料、一粒眠 、K他命、封口機、包裝袋等。記者卜敏正／翻攝
警方查獲毒品原料、一粒眠 、K他命、封口機、包裝袋等。記者卜敏正／翻攝

嘉義地方檢察署日前指揮嘉市警局一分局、刑事警察局偵六大隊，兵分7路到嘉義市多處搜索、拘提，逮捕沈姓主嫌等7人到案，查扣毒咖啡包268包共2.7公斤，及毒品原料、一粒眠 、K他命、封口機等，訊後依涉嫌毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，沈男聲押獲准，其餘3人交保、3人請回。

嘉義市一分局去年11月接獲檢舉，指玉山路等處發現可疑老舊汽車，長期閒置路旁，員警到場查看，發現車內箱子有疑似小惡魔咖啡包，決定守株待兔，果然查獲劉男等到場取貨，當時分別起出1萬3000包、4000多包毒品咖啡包。

刑大六大隊第四隊與嘉市一分局偵查隊，日前組成專案小組，持續查訪毒咖啡包來源，發現22歲沈男，及高、賴、詹、彭等青年，涉嫌網路採購小惡魔咖啡包裝袋，再購買三合一咖啡，在租屋處將咖啡摻入些許K他命、一粒眠等毒品，封口包裝後販售。

專案小組經過5個月調查，本月7日向嘉義地方法院，及嘉義地檢署聲請搜索票及拘票，晚間兵分7路，將7名嫌犯逮捕到案，並起出毒品及相關證物。

據了解，沈姓嫌犯心思細膩，為設下斷點、避免被警方查緝，將包裝好的毒咖啡包裝箱，放置戶外老舊車輛中，等有買主需要再到車上取貨，避免被警方逮捕時發現，販售區域除了嘉義縣市，還有外縣市買家專程到嘉義採購，是專案小組近期破獲最大數量毒咖啡包集團。

警方查獲毒品原料、一粒眠 、K他命、封口機、包裝袋等。記者卜敏正／翻攝
警方查獲毒品原料、一粒眠 、K他命、封口機、包裝袋等。記者卜敏正／翻攝
專案小組經過5個月調查，本月7日向嘉義地方法院，及嘉義地檢署聲請搜索票及拘票，晚間兵分7路，將7名嫌犯逮捕到案。記者卜敏正／翻攝
專案小組經過5個月調查，本月7日向嘉義地方法院，及嘉義地檢署聲請搜索票及拘票，晚間兵分7路，將7名嫌犯逮捕到案。記者卜敏正／翻攝
專案小組日前查扣毒咖啡包268包共2.7公斤。記者卜敏正／翻攝
專案小組日前查扣毒咖啡包268包共2.7公斤。記者卜敏正／翻攝

咖啡 嘉義 毒品

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