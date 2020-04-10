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影／台船打造100噸巡防艇下水典禮吸睛 配發基隆海巡隊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台船打造100噸巡防救難艇下水典禮，配發基隆海巡隊。記者游明煌／攝影
台船打造100噸巡防救難艇下水典禮，配發基隆海巡隊。記者游明煌／攝影

台船承造海洋委員會海巡署100噸級巡防救難艇，今天在台船基隆廠舉行下水典禮，特別的是，這次除了擲瓶儀式外，還以大吊車把船體慢慢吊掛放入海中下水。海巡署艦隊分署指出，由於巡護6號退役，這艘巡防救難艇將配發基隆海巡隊使用。

海洋委員會海巡署艦隊分署委由台船建造100噸級巡防救難艇，台船編號HNO.1140，今天上午在台船基隆廠舉行下水典禮儀式，台船公司副總經理周志明及海巡署艦隊分署副分署長吳金河共同主持，這次邀請吳金河夫人郭梅季擔任擲瓶人，船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心都派人觀禮。

吳金河說，由於巡護6號退役，這艘巡防救難艇將配發基隆海巡隊使用。周志明表示，受到疫情影響，因此下水典禮都依防疫需求來辦理。

海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，建造28艘100噸級巡防救難艇，13艘已由慶富交船加入海巡署艦隊行列；

另15艘委由台船公司建造，第一艘配發台東，第二艘配給基隆，接下來還有13艘，15艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

台船表示，早期先後建造海軍人員運輸艦、雄蜂級飛彈快艇、綏江軍艦、武夷軍艦等，近期二代艦建造，如「光華一號計畫ｰ成功級飛彈巡防艦」、「光華三號計畫ｰ錦江級飛彈巡防艦」、「光華六號計畫ｰ新一代飛彈快艇」，還有海軍最大最新型的「油彈補給艦」、磐石軍艦、財政部關稅總局2000噸級「和星艦」及「偉星艦」巡防艦艇及海巡署2000噸級巡防救難艦「新北艦」等。

台船指出，未來可配合海巡署及海軍造艦之需求，參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作，公司具備建造各型之設備及能力，可滿足海巡署及海軍之所需各類型艦艇之汰舊換新，亦可配合各項「國艦國造」之造艦方案，自行研發及採國內外策略聯盟方式，將再積極爭取海巡署及海軍的建造案。

台船打造100噸巡防救難艇下水典禮，配發基隆海巡隊。記者游明煌／攝影
台船打造100噸巡防救難艇下水典禮，配發基隆海巡隊。記者游明煌／攝影
台船打造100噸巡防救難艇下水典禮，配發基隆海巡隊。記者游明煌／攝影
台船打造100噸巡防救難艇下水典禮，配發基隆海巡隊。記者游明煌／攝影
台船打造100噸巡防救難艇下水典禮，配發基隆海巡隊。記者游明煌／攝影
台船打造100噸巡防救難艇下水典禮，配發基隆海巡隊。記者游明煌／攝影

海巡署 基隆 海軍

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