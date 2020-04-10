質疑政府故意不讓買口罩 警已查處422件肺炎假訊息

網路流傳新冠肺炎假訊息，質疑政府故意不讓民眾買口罩、影射一間KTV有人確診，或宣稱診所可開立未患病證明，警方通知3名貼文者究辦，兩個多月來已查處422件，其中送辦227件318人，研判有76件來自境外。

台東縣經營租車生意的孫姓男子（31歲）在巴哈姆特論壇貼文，稱「政府自己都在囤口罩，卻不准民眾囤口罩，也太鬧，如果是要防外銷的話應該重罰就行了吧，感覺人民在政府眼裡也只是個01組成的數字單位而已」。

台中市上班族陳姓男子（39歲）在個人臉書張貼中部一間KTV照片，撰文「早上就看到警察帶人來消，這裡也中鏢」。

桃園市從事代購張姓男子（36歲）在某泰國代購臉書粉絲團貼文，指「入境泰國…不分國籍現在入境需要3天內（72小時）的醫師診斷證明，來證明你沒有新冠病毒，這裡提供台灣地區可以申請到的診所」。

刑事局偵七大隊第二隊、偵一大隊第三隊上月31日起通知3人，孫稱不滿預購口罩難操作，陳稱看到消毒以為有人確診，均被依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送，張稱上網看見相關內容的泰文文章，被依社會秩序維護法送辦。

不少假訊息恐來自境外，微博、LINE最近流傳「今天跟1個待退休警察聊天，他要我們準備一些現金，口罩一定戴好，他們內部消息，確診數前幾天破5千人……他講的話應該可靠，台中前幾天勒令夜店停業兩個禮拜。難道確診兩百多需要這樣？」

刑事局偵三大隊第一隊分析，涉案帳號暱稱及相關對話，出現簡體字與大陸用語，研判大陸人士所為。