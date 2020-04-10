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南投毒販企圖免遭羈押竟謊稱接觸確診者 罪加一條

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投地檢署查獲洪姓毒販，他卻謊稱和新冠肺炎確診者有接觸，讓相關承辦人員都嚇一跳。記者江良誠／攝影
南投地檢署查獲洪姓毒販，他卻謊稱和新冠肺炎確診者有接觸，讓相關承辦人員都嚇一跳。記者江良誠／攝影

新冠肺炎也成毒販企圖免除羈押藉口，南投縣68歲洪姓男子因涉嫌販賣海洛因，8日遭南投縣刑警大隊查獲，南投地院裁定羈押，他卻在看守所自稱喉嚨痛還曾和確診者接觸，讓法官、檢察官、員警和看守所人員都嚇一大跳，調查他的接觸史，並無所謂確診者，他也非檢疫、隔離對象，法院仍裁定羈押，並釐清他是否違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」散播不實言論。

洪姓男子前天上午因涉嫌販售海洛因，由南投地檢署檢察官黃淑美指揮南投縣刑大查獲，因為新冠肺炎疫情影響，檢警在偵訊時都有詢問他是否有旅遊史、接觸者、發燒等症狀，洪姓男子都答稱沒有。因為他涉嫌重大，黃淑美訊後聲請羈押，南投地院也認為情節重大有串證之虞，裁定收押南投看守所。

但前晚他被送到看守所時，卻告訴管理員他喉嚨疼痛，還曾接觸彰化一名黃姓新冠肺炎確診者，所方一聽趕緊通報檢察官，所有和他接觸過的法官、檢察官和偵辦人員都心驚膽戰，私下也抱怨，之前偵訊洪姓男子都說沒有接觸旅遊史，卻突然改口，讓大家陷入感染風險。

不過，警方清查他所說的確診對象，根本不是確診者，洪姓男子體溫正常，也非檢疫、隔離對象，也沒有出國旅遊史，懷疑他是為了避免羈押，才捏造和確診者接觸。法院釐清後，仍裁定洪姓男子羈押。

 

檢方表示，洪姓男子捏造和確診者接觸事實，造成相關人員恐慌，涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，但他是向看守所反映，並非在網路或公開散播，是否違反相關規定，已經請警方調查釐清。但為了確保安全，仍將他送醫採檢，如果認定他違法條例，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

新冠肺炎 檢察官

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