美濃火燒山縱火嫌 竟現場看熱鬧

高雄美濃清明節前後發生多起火燒山事件，黃蝶翠谷山區林地大火延燒三天，摧毀至少零點二公頃國有林地，警方原以為是掃墓用火不慎引發大火，不過，路口監視器錄下傅姓男子在產業道路上點燃乾燥枯葉，傅事後還返回火場圍觀，疑似縱火，警方昨晚通知傅男到案，他稱不滿枯葉導致道路打滑才點火，不知後果嚴重，被依公共危險罪與森林法送辦。

今年掃墓期間，美濃、旗山、杉林等地都有墓地火災，林務局與各地消防隊疲於奔命。四月四日下午二點多，林務局旗山事業區五二林班地通報火燒山，林務局申請直升機空中灑水，因火場偏遠消防車無法抵達，延燒至四月六日才撲滅，茶頂山與九芎林一帶國有林地燒成焦黑一片。

林地大火延燒三天才撲滅，鄰近居民檢視路口監視器發現，四日下午一點四十六分左右，一名穿紫色上衣的男子騎機車經過產業道路，男子經過一棟廢棄民宅後未下車，彎下腰在乾燥樹葉上點火，數秒後火勢愈來愈大，半小時後民眾通報林地起火。

張姓義消說，消防隊獲報後前往山區滅火，紫衣男子是現場圍觀群眾之一，對方喃喃自語說「武漢有補助，火燒山卻沒有補助」，當時不知此人涉嫌縱火，事後觀看影片才發現是同一人。

附近居民說，最近幾年常發生火燒山，涉案男子每次喝酒就會發酒瘋，大家都很怕他，沒想到他竟然還縱火。林務局屏東林管處旗山工作站說，事發後向警方報案，損失還在清點中，視情況提出求償。