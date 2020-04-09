野狗叼出腿骨 羅東工地挖出無名屍

宜蘭羅東一處工地三天前有野狗叼出一根人腿骨，警方昨天開挖，竟挖出一具女屍，雙手遭綑綁，屍塊裂散，死亡至少一個月以上；警方從尋獲屍體，研判死者是一名女性，年約六十歲，死亡時間至少一個月以上，疑遭他殺埋屍，正全力清查死者身分並緝凶。

屍體被發現處位於羅東林場旁，中正北路與倉前路口一處工地，人來人往，是縣政府發包的市地重劃工程範圍，去年十月動工後施設圍籬；由於白天有工人，晚上才關閉圍籬，屍體被埋在工地內側角落，極可能是嫌犯利用夜間闖入埋屍，調監視器追查。

警方調查，七日晚上，工地有人發現一條野狗叼了一根不明物體在工地跑來跑去，隔天上午工人查看，發現好像是人的小腿骨，立即報警。警方到場勘查後，昨天和工地人員現場開挖，果真挖出一具屍體，軀體雖大致完整，但沾滿汙泥，並已呈現「屍蠟」現象，只黏了一點皮肉，幾乎剩下白骨，不小心移動屍塊即肢體四散。

由於屍塊碎裂，一度外傳是分屍，但警方依遺體位置研判，認為屍身大致完整，只是小腿部分被野狗叼往別處，應未遭分屍，但死者身上明顯有綑綁痕跡，應是他殺。

死亡婦人短髮、身材瘦小，身高約一百五十公分，據了解，死者頸部及手腳都遭綑綁，上半身骨骸有裂痕跡象，現場留有繩索。當地濕氣重，警方推估死亡時間恐不只一個月，已報檢察官相驗調查，同時調閱工地周邊監視器回溯，並追查失蹤人口釐清死者身分。