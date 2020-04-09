聽新聞
test
0:00 / 0:00

野狗叼出腿骨 羅東工地挖出無名屍

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭縣報導
宜蘭羅東鎮工地驚傳婦人疑遭殺害埋屍，屍骨碎裂，現場留有焚香祭拜的痕跡。 記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮工地驚傳婦人疑遭殺害埋屍，屍骨碎裂，現場留有焚香祭拜的痕跡。 記者戴永華／攝影

宜蘭羅東一處工地三天前有野狗叼出一根人腿骨，警方昨天開挖，竟挖出一具女屍，雙手遭綑綁，屍塊裂散，死亡至少一個月以上；警方從尋獲屍體，研判死者是一名女性，年約六十歲，死亡時間至少一個月以上，疑遭他殺埋屍，正全力清查死者身分並緝凶。

屍體被發現處位於羅東林場旁，中正北路與倉前路口一處工地，人來人往，是縣政府發包的市地重劃工程範圍，去年十月動工後施設圍籬；由於白天有工人，晚上才關閉圍籬，屍體被埋在工地內側角落，極可能是嫌犯利用夜間闖入埋屍，調監視器追查。

警方調查，七日晚上，工地有人發現一條野狗叼了一根不明物體在工地跑來跑去，隔天上午工人查看，發現好像是人的小腿骨，立即報警。警方到場勘查後，昨天和工地人員現場開挖，果真挖出一具屍體，軀體雖大致完整，但沾滿汙泥，並已呈現「屍蠟」現象，只黏了一點皮肉，幾乎剩下白骨，不小心移動屍塊即肢體四散。

由於屍塊碎裂，一度外傳是分屍，但警方依遺體位置研判，認為屍身大致完整，只是小腿部分被野狗叼往別處，應未遭分屍，但死者身上明顯有綑綁痕跡，應是他殺。

死亡婦人短髮、身材瘦小，身高約一百五十公分，據了解，死者頸部及手腳都遭綑綁，上半身骨骸有裂痕跡象，現場留有繩索。當地濕氣重，警方推估死亡時間恐不只一個月，已報檢察官相驗調查，同時調閱工地周邊監視器回溯，並追查失蹤人口釐清死者身分。

屍體 羅東 濕氣 失蹤 檢察官

延伸閱讀

宜蘭工地女屍疑遭綑綁？警:遺體沾滿汙泥難辨待解剖

屍骨被狗叼出來 宜蘭警：屍塊完整非分屍疑遭他殺

新北大數據分析結合DNA科學鑑定 協尋身分不明人口

屍體防腐處理 高雄桶屍案婦人疑6年前遇害

相關新聞

野狗叼出腿骨 羅東工地挖出無名屍

宜蘭羅東一處工地三天前有野狗叼出一根人腿骨，警方昨天開挖，竟挖出一具女屍，雙手遭綑綁，屍塊裂散，死亡至少一個月以上；警方從尋獲屍體，研判死者是一名女性，年約六十歲，死亡時間至少一個月以上，疑遭他殺埋屍， 正全力清查死者身分並緝凶。

美濃火燒山縱火嫌 竟現場看熱鬧

高雄美濃清明節前後發生多起火燒山事件，黃蝶翠谷山區林地大火延燒三天，摧毀至少零點二公頃國有林地，警方原以為是掃墓用火不慎引發大火，不過，路口監視器錄下傅姓男子在產業道路上點燃乾燥枯葉，傅事後還返回火場圍觀，疑似縱火，警方昨晚通知傅男到案，他稱不滿枯葉導致道路打滑才點火，不知後果嚴重，被依公共危險罪與森林法送辦。

台東神秘巨響 應為中科院試射飛彈

台東今晚近8點天空傳出神秘轟聲巨響，大家都找不出原因的同時，漁業署射擊通報似乎給了答案，原來國家中山科學研究院從今天起，...

宜蘭工地女屍疑遭綑綁？警:遺體沾滿汙泥難辨待解剖

宜蘭羅東鎮某工地被野狗叼出一段小腿骨，嚇壞施工人員報警，今天又挖出沾滿汙泥的腐爛屍體。檢警勘驗，死者為一名年約60歲婦人...

抓到人！美濃縱火嫌犯森氣氣 不滿地面打滑點火燒枯葉

高雄美濃4日發生火燒山，一名男子涉嫌縱火畫面曝光引來外界關切。旗山警分局晚間發布新聞稿表示，涉案的傅姓男子已在傍晚5點半...

縱火後留在現場看熱鬧 恐罹患「病態縱火症」

日前高雄美濃黃蝶翠谷山區火燒山疑似人為縱火引起，男子涉嫌用打火機點燃枯葉引發山林大火，事後還返回火場觀看消防人員救火。精...

屍骨被狗叼出來 宜蘭警：屍塊完整非分屍疑遭他殺

宜蘭羅東某處工地相繼挖出大腿及屍塊，外傳是一起分屍案。但檢警下午把分離的屍塊拼湊後發現大體完整，初步勘驗並無切割等外力介入痕跡，但不排除他殺...

宜蘭驚傳女性遭分屍 工地挖出大腿屍塊剩白骨

宜蘭縣羅東林場旁的一處工地，驚傳施工中挖到一條人腿，只有一點皮肉剩下白骨，又在附近挖出屍塊，檢警今天下午相驗，認定是具女...

楓林網遭查封！提供觀看6年都沒事 知情人士分析「落網關鍵點」

國內流量最大盜版網站「楓林網」，6年來侵權高達10億元，遭美國6大片商跨海提告，刑事局拘提陳姓（33歲）、莊姓（32歲），依著作權法移送法辦，因為楓林網從2014年便開始架設網站起家，在雲端放置戲劇供免費觀看已經6年，突如其來的被「被抓」，引起許多網友熱議，有網友就透露背後的「關鍵點」。

板信銀搶案衝鋒槍 圳溝內挖出

台北市中山區板信商業銀行大直分行搶案，嫌犯陳劍輝持衝鋒槍犯案，警方查出衝鋒槍是台中趙姓男子所有，趙原聲稱要攜槍投案，臨時又以「還有事要處理」未現身，警方前天到台中一處圳溝起獲沾滿汙泥的槍支和空彈匣，確定是M4衝鋒槍，是否制式將送刑事局鑑定。

盜版涉侵權10億 楓林網被抄 2主嫌是台大碩士

國內流量最大盜版影視網站「楓林網」，六年來上傳各國戲劇供免費觀看，侵權高達十億元，刑事局接獲美國六大片商提告，拘提架設網站的陳姓、莊姓男子依著作權法移送，查出兩人靠廣告點擊賺入上億元，檢方訊後命陳、莊各以五十、卅萬元交保。

靠楓林網賺大錢 兩台大碩士買豪宅一次付清

國內流量最大盜版影視網站楓林網被刑事局查辦，架設網站的陳姓、莊姓男子是台大碩士學歷高材生，靠影片廣告點擊獲利上億元，買豪...

熱門新聞

楓林網遭查封！提供觀看6年都沒事 知情人士分析「落網關鍵點」

獨家／北市酒店傳女公關確診 道上兄弟10天前早知道

宜蘭驚傳女性遭分屍 工地挖出大腿屍塊剩白骨

獨家／酒店傳女公關確診 網瘋傳：神似Angelababy！

影／北市酒店女公關確診疑疫調不實 陳時中：她有難言之隱

台南市最「吸金」測速照相據點 1-3月已取締5020件違規

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。