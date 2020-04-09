台東神秘巨響 應為中科院試射飛彈

台東今晚近8點天空傳出神秘轟聲巨響，大家都找不出原因的同時，漁業署射擊通報似乎給了答案，原來國家中山科學研究院從今天起，有4天在東南部外海進行火砲射擊。從彈道「無限高」來看，有可能是國家自製的天弓三型飛彈。

根據射擊通報內容顯示，中科院分別在4月9日、10日及13日、14日共計4天時間，在晚間7點40分至8點45分止，在東南部海空域進行火砲射擊，範圍包含了綠島、蘭嶼及恆春海空域，比較引人側目的是最大彈道高度為「無限高」。

軍事迷依據無限高彈道高度研判，不排除是天弓三型，或愛國者三型飛彈，但同樣未獲軍方證實。 另軍事專家表示，如果依照射擊通報的彈道高度無限高研判，範圍涵蓋又廣，似乎以天弓與愛國者飛彈可能性較大。

據了解，2018年12月6日，中科院曾在台東成功鎮三仙台試射飛彈，這枚飛彈的彈道高度無限高，警戒區域廣達綠島、蘭嶼等空域，由於不常見，加上軍方各單位都不願說明，引起許多猜測。

今天晚上大約8點左右，台東地區空中傳出震天巨響，且該巨響範圍超廣，包括台東市區、關山、初鹿、成功、太麻里及大武等地都有民眾表示聽到。臉書台東社團也有人PO文詢問，網友紛紛加入討論。

台東縣消防局表示，沒收到任何相關的報案電話。空軍志航基地表示，今晚沒有戰機訓練。台東氣象站表示，今晚空中沒有對流雲層。