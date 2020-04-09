《防疫破口系列7》特種行業足跡難追防疫部署慢半拍

特種行業防疫破口終於爆發！8日確診的案379據傳是酒店女公關，疫情中心9日隨即宣布酒店、舞廳停止營業。其實早在3月12日，本報就已對此防疫可能的破口提問，但疾管單位當時不覺得是問題。而今，該女酒店接觸史達數十人，工作性質導致疫調加倍困難，疫情中心可說慢半拍。

醒報曾兩度提醒

回溯新聞時間線，2月2日便有色情業嚴格控管小姐，還祭出「拒絕親嘴、赴約戴口罩」。3月12日本報提問疫情中心「外送色情服務因為是服務不特定對象，是否會成為防疫破口？有沒有管制措施？」疫情中心指揮官陳時中先是露出尷尬笑容，表示這個問題有點難回答，建議民眾盡量保持距離、不要冒險。

3月18日全面禁止外人入境，本報再次提出問題：疫情期間許多產業生意下滑、慘淡，但特種行業卻不受影響，出入聲色場所屬「難言之隱」該怎麼通報？若未來有情況追查困難該如何因應？陳時中說，已公布集會準則，請大家配合。內政部則表示，針對特殊行業會依照CDC頒布指令，也會跟警政署進行相關研議。

擴大臨檢姍姍來遲

3月19日一名馬夫「阿華」說，他決定轉行當外送員。過去來台撈金的外籍賣淫女多半持觀光簽證，也有人打著醫美等名義入台，本應有所提防。防疫初期，最先被斷了來台路的是中國賣淫女子，即使早一些已經來台的，也因為台灣嫖客害怕感染，多半不敢「消費」。

3月27日凌晨，110名警力出動執行擴大臨檢取締，希望各特種行業業者能「自行主動歇業」，當日即查獲妨害風化9件17人，查報市府裁處業者罰鍰14家、勒令歇業1家。4月5日TVBS新聞稱：「萬一小姐確診衛生單位肯定會追蹤，尋芳客曝光恐怕還會引發家庭革命。」指出了色情業疫調足跡追蹤不易的特性。

防疫破口終於爆發

「停業沒有訂期限，會看疫情發展決定。」疫情指揮官陳時中終於在9日宣布，「全台酒店、舞廳即起暫停營業。」面對媒體詢問，「限制酒店、舞廳停業，是否跟坊間盛傳有酒店小姐確診有關？」陳時中表示，不予證實個案資訊，但限制舞廳、酒店是因為這些場所很難保持好的社交距離，相對風險較高才要求停業。

疫情中心雖然喊出「超前部署」的美麗口號，但針對酒店等特種行業的防疫措施，疾管單位顯然慢了半拍。所幸亡羊補牢，在案發後馬上宣布禁止所有酒店營業，將損害控制在僅1例確診，希望這個防疫破口不要繼續失血。

疫情指揮官陳時中9日宣布，「全台酒店、舞廳即起暫停營業。」其實已經慢了半拍。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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