酒店停業 小姐傻眼：要怎麼活？

台北市某酒店女公關為新冠肺炎確診案例，中央流行疫情指揮中心宣布，全台酒店、舞廳停止營業；有酒店女陪侍聞訊後驚呼「太傻眼！要怎麼活？」

花名「小愛」的酒店小姐說，今天看新聞報導，疫情指揮中心一宣布酒店及舞廳全面停業，所有認識的「姐妹」都在討論這件事，「我整個超傻眼，一瞬間沒工作欸！完全不知道之後要怎麼辦」，就連經紀人也不知所措，只知道今天不用上班了。

小愛說，有些女陪侍剛好有副業，可能兼職美甲師、業務員或是做直播主，短期內可能就依靠副業維生，或是由經紀人轉介到KTV、私人招待所去「跑桌」，但出外跑桌相對不穩定，也不是長久之計；若經濟條件較嚴苛的小姐，很可能會因此「下海」賺皮肉錢維生，「做這行又不能奢望政府補償，感覺未來就很慘啊！」

一名酒店業者指出，多數業者都會願意配合政府防疫措施，只是好奇政府將如何紓困，尤其是許多小姐都是由經紀公司轉介到酒店上班，不見得都有納入勞健保，酒店舞廳全面停業後，這些小姐成了「紓困邊緣人」，又該怎麼辦？

花名「米兒」的酒店小姐說，除了自己想追求物質生活以外，多數小姐都是因為家中經濟因素或其他難言之隱，才只好做八大行業，但入行之前就得知道這份工作一點保障都沒有。

除了配合度不高可能會被「冰檯」，上班不小心受傷，都沒人會理你，「這次酒店停業，可想而知又是只能靠自己，把苦往肚裡吞，不然怎麼辦？」