酒店停業 女陪侍恐成「紓困邊緣人」

台北市某酒店一名女公關為新冠肺炎確診案例，中央流行疫情指揮中心今宣布，全台酒店、舞廳停止營業；有酒店業者說，將全力配合政府防疫政策，但希望政府協助紓困，尤其有許多工作者在短期內無法找到工作維生，如何維持生計也將成問題。

疫情指揮中心宣布，為維護民眾健康，即日起全台酒店、舞廳全面停止營業，並呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。

某酒店業者說，很願意配合政府各項防疫政策，但防疫期間客源就已經減少許多，若要全面停業，政府有沒有紓困配套？另外，很多酒店小姐都是由經紀公司轉介上班，不見得每個小姐都有納入勞健保，全面停業後，又礙於平常工作性質，短時間無法找到其他工作來維生，成了紓困補償「邊緣人」，「難道要他們去偷去搶？」如果底層工作者無以維生，很難想像他們會透過什麼方式「想辦法過日子」。

據了解，所謂「八大行業」指的是舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、理容業、三溫暖業、視聽歌唱業及特種咖啡茶室業。其中，舞廳、酒家、特種咖啡茶室業通常會有陪侍存在，此次疫情指揮中心宣布停業的行業可能將以上述3類為主。

業者提到，酒店女陪侍多數都是有難言之隱，才以相關職業維生，酒店停業後，生活還是要過，她們會不會循隱密的管道找一些非法工作？甚至下海從事性交？若受媒介到小吃部、KTV上班，這些行業也要停業嗎？有部分KTV也有客人會私下「叫小姐」入店坐檯，這類「視聽歌唱業」也要被停業嗎？

對此，台北市警方初步回應，目前仍未接獲北市府指示，對於酒店、舞廳定義為何？轄內茶室、阿公店、小吃部算不算？確切又該如何執行，仍尚未定論，但將持續針對飲酒店業者依法勸導，呼籲配合政府防疫措施。