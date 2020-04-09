稱疫情衝擊生意下滑 詐騙集團兼應召性交易媒介17人被逮

鄧姓男子涉嫌經營水房替詐騙集團洗錢，兩年來經手逾2000萬元，並兼營應召平台媒介性交易，稱新冠肺炎疫情讓應召生意下滑，刑事局查獲鄧等17人依詐欺等罪嫌移送，檢方聲押兩名詐團車手，其餘命10至30萬元交保。

據調查，鄧姓男子（46歲）前年起以新北市三重區某住宅大樓為水房據點，配合的詐騙集團假冒檢警致電民眾，以監管資金為由要求交錢，派車手當面取款，轉交水房透過地下匯兌洗錢。

警方從水房電腦內發現應召平台資料，含數百名男客名冊、男客通訊軟體對話記錄，初步清查今年初起涉及媒介性交易，每次收費8000至3萬元，抽4成佣金。

去年11月，黃姓女車手在嘉義縣取款時被逮，兩個月內涉嫌取款7次共350萬元，陳姓女車手同月落網。刑事局偵一大隊第三隊追查贓款鎖定水房，上月23日搜索，查獲鄧等12人，本月6日再逮3名車手。

犯嫌稱聽在大陸的詐團指揮，協助收款匯兌，至於應召平台，僅負責招攬男客，旗下沒有小姐，最近受疫情衝擊，生意下滑。