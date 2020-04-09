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全國酒店關門 女公關「另闢戰場」

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市府早就動員局處調查酒店內的防疫措施，並柔性勸導暫停營業。圖／台中市府提供
台中市府早就動員局處調查酒店內的防疫措施，並柔性勸導暫停營業。圖／台中市府提供

台中有不少酒店如金錢豹、海派等全省聞名，一向是政商名流談生意、應酬的重點場所，但這波武漢肺炎疫情爆發，這些重要人士也擔心被波及，不少人早就化整為零，改以「買鐘點」或「包場」方式帶出場到餐廳或招待所「另闢戰場」。

據透露，一般酒店多是包廂制，密閉空間且是中央空調；一名劉先先說，包廂就這麼小，如何保持「安全距離」，酒店女公關得坐在旁邊隨時招呼、倒酒，更不要說相隔1.5公尺。

一名高階警察也說：「酒店裡面怎麼可能戴口罩？」在酒店裡女公關一旦戴口罩看不見容貌，完全掃了酒客的興緻；酒客們隨時要交談、喝酒、唱歌，不要說沒人會戴口罩，共用麥克風，彼此傳染風險更大。

有商界人士透露，除了密閉空間，酒店公關小姐每15到30分鐘轉一次台，與每個酒客都是近距離接觸，「誰知道她上一個客人有沒有染病？」經常上酒店的陳姓經理說，現在都不敢親嘴了，免得唾液傳染。

不少商界人士私下說，若前往氣店消費染病，得不償失，被公布成案例，更是大大丟臉，早就減少上酒店。

酒店生意因此大受影響，為求生存，不少也改成「傳播制」方式，就是原本在酒店內接客，改以出場方式，有買鐘點或包場制，酒店女公關到餐廳或招待所「做生意」，減少「大規模聚集」即可。

台中市有不少全省知名的酒店。圖／台中市府提供
台中市有不少全省知名的酒店。圖／台中市府提供
台中市有不少全省知名的酒店。圖／台中市府提供
台中市有不少全省知名的酒店。圖／台中市府提供

口罩 警察 疫情

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