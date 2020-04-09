防範舞廳和酒店停業後小姐轉進KTV 南警：將加強臨檢

中央流行疫情指揮中心，今天宣布酒店和舞廳全面停止營業，林姓舞小姐說，她們也要生活，舞廳停業，只能陪熟客吃飯，收點鐘點費，或是陪客人唱歌賺點錢。台南市警方說，一定會加強臨檢，不然這些傳播經濟也是會找出路，會到KTV擴大臨檢。

酒店小姐花花說，她20多歲，年紀輕，酒店關門，有認識經紀，可以當傳播妹，不然怎麼過生活。舞小姐六月表示，她已經30多歲，不可能當傳播妹，還好有固定熟客，可以陪他們吃飯、喝酒，賺點生活費。

傳出一名30多歲女性確診罹患新冠肺炎，是台北某知名酒店的女公關，且在出現症狀後還有去上班。指揮中心今天宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施，引起許多酒店和舞廳小姐很恐慌。