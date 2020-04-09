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獨家／北市酒店傳女公關確診 道上兄弟10天前早知道
台北市某知名酒店昨晚傳出一名女公關為新冠肺炎確診案例，引發酒客驚慌，
知情者說，某幫派大哥早在10天前就下令麾下小弟禁入該酒店「反正大家乖一點！」該家酒店目前也已傳訊店內員工，將店休至4月22日。
知情者指出，某幫派大哥早在10天前就在社團群組內通報，要求小弟短期內不要到該家酒店消費，也不要在該處接待朋友，「反正大家乖一點！不要趴趴走」；就連幫派內小弟要面見大哥，也要戴口罩、量額溫。
針對昨天媒體報導酒店傳出確診案例，台北市副市長黃珊珊今早表示，一切以中央疫調結果為主，「就算有，我所知道的是考慮要停業，至少休息一段時間」，疫調結果才能匡列有多少接觸者，重點不在於營業場所的性質，酒店工作人員不會因為有人確診而特別危險。
據了解，該家酒店已傳訊店內員工：因疫情嚴重，我們公司被舉報每天超過100人聚集於密閉場所，為配合政府防疫，自即日起本公司開始店休至4月22日，於4月23日（星期四）開始正式營業。不便之處，煩請各位幹部體諒，謝謝配合。
據悉，該家酒店是北市知名禮服店，以商務客群居多，該名花名「潔西」的女公關，4月2日上班時，就因身體不適、有發燒症狀，被店內幹部勸離返家休息，近日症狀趨於嚴重，到院檢驗後於昨天確診。今天也有網友在網路上瘋傳「潔西」的照片，發現其外貌神似藝人Angelababy。
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