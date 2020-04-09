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楓林網遭查封！提供觀看6年都沒事 知情人士分析「落網關鍵點」

聯合新聞網 / 綜合報導
國內流量最大盜版影視網站楓林網遭美國六大片商提告涉侵權，刑事局查出網站是擁有高學歷的陳姓（前排中）、莊姓（後排中）男子架設，兩人被拘提後依著作權法移送法辦。記者李奕昕／翻攝
國內流量最大盜版影視網站楓林網遭美國六大片商提告涉侵權，刑事局查出網站是擁有高學歷的陳姓（前排中）、莊姓（後排中）男子架設，兩人被拘提後依著作權法移送法辦。記者李奕昕／翻攝

國內流量最大盜版網站「楓林網」，6年來侵權高達10億元，遭美國6大片商跨海提告，刑事局拘提陳姓（33歲）、莊姓（32歲），依著作權法移送法辦，因為楓林網從2014年便開始架設網站起家，在雲端放置戲劇供免費觀看已經6年，突如其來的被抓，引起許多網友熱議，有人就透露背後的「關鍵點」。

警方調查陳姓（33歲）、莊姓（32歲）男子是大學數學系同學，因成績優異，先後被保送台大理工相關研究所，領取獎學金，兩人學生時代就愛看電影，於2014年初起架設楓林網，靠盜版影片賺大錢，每年廣告獲利逾2000萬元，去年各花1600萬元在桃園市八德區買百坪透天厝當鄰居，付清無需貸款，警方監控發現，兩人鮮少外出，幾乎都「宅在家」。

國內流量最大盜版影視網站楓林網侵權10億元，刑事局接獲美國6大片商提告，拘提架設網站的陳姓、莊姓男子依著作權法移送。記者李奕昕／翻攝
國內流量最大盜版影視網站楓林網侵權10億元，刑事局接獲美國6大片商提告，拘提架設網站的陳姓、莊姓男子依著作權法移送。記者李奕昕／翻攝

PTT有網友好奇詢問如此聰明的兩個人，為何會被警方查緝成功「到底是敗在哪個環節？」有不少網友透露「就敗在沒在中國阿」、「中間點設一個在中國應該就沒那麼容易了」更有知情人士分析「不是敗不敗的問題，這波應該是跨國大掃黑，稍早前不少大流量的線上看劇網站也自己關了，然後還自己放後會有期之類的圖片，也就是知道真的情況不妙了所以先跑。」

警方查扣25台雲端主機，發現伺服器架在加拿大、法國、美國、烏克蘭、羅馬尼亞，另有20個網站涉及侵權，已封鎖查禁相關網站，並凍結兩人資金及不動產共6000萬元。

目前除了楓林網遭警方查封外，知名論壇「伊莉論壇」也已經關閉部分討論區和連續劇區，另外盜版網站流量第三名的「 gimy.tv 」頁面也寫著「若無再見，請您保重，謝謝各位劇迷們」，辦案人員研判架設網站者得知「龍頭」被抄消息，可能怕被查辦，趕緊關網避鋒頭。

盜版網站流量第三名gimy.tv也無預警關閉。 圖／gimy.tv
盜版網站流量第三名gimy.tv也無預警關閉。 圖／gimy.tv

據警方資料，國內盜版影視網站流量排名，依序為楓林網、伊莉論壇、gimy.tv，免費影視網站接連關閉，也讓不少劇迷「哀鴻遍野」。

楓林網 影視網站 PTT

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