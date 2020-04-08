靠楓林網賺大錢 兩台大碩士買豪宅一次付清

國內流量最大盜版影視網站楓林網被刑事局查辦，架設網站的陳姓、莊姓男子是台大碩士學歷高材生，靠影片廣告點擊獲利上億元，買豪宅一次付清，大手筆令鄰居咋舌。

據調查，陳姓（33歲）、莊姓（32歲）男子是大學數學系同學，因成績優異，先後被保送台大理工相關研究所，領取獎學金，學生時代就愛看電影，曾架設影評網站。

兩人從2014年初起架設楓林網，靠盜版影片賺大錢，每年廣告獲利逾2000萬元，去年各花1600萬元在桃園市八德區買透天厝當鄰居，付清無需貸款，透天厝總樓層超過百坪，屋內有電梯。

鄰居訝異兩人年紀輕輕，竟財力雄厚，好奇議論「是不是在做詐騙？」警方監控發現，兩人鮮少外出，幾乎都「宅在家」，到案後話不多，稱畢業後沒做過什麼工作。

刑事局去年底接獲美國電影協會（MPA）提告，電信偵查大隊第一隊上月31日搜索，拘提陳、莊，估算侵權10億元，依著作權法移送法辦，兩人稱片源是破解合法影片網站或上網抓盜版片。