快訊

美軍空襲澎湖馬公 75年來的各種迷思

居家檢疫隔離接訪客、開趴一籮筐 將可罰20到30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最大盜版影片楓林網被警方抄了！美國6大片商跨海提告

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／翻攝
陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／翻攝

陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權高達10億元，靠廣告點擊獲利上億元；美國6大片商跨海提告，刑事局拘提兩人，依著作權法移送法辦。

警方調查，陳姓（33歲）、莊姓（32歲）男子具北部某大學理工科碩士學歷，2014年起架設楓林網等8個網站，在雲端放置台灣、大陸、日本、南韓、泰國、歐美等戲劇及電影，供免費觀看，為國內流量最大盜版網站。

兩人住桃園市八德區透天厝，成立廣告公司拉業務，透過網友看影片前點擊廣告獲利，每月流量高達3000萬，換算獲利200萬元。

美國電影協會（MPA）代表6大片商，去年11月委託在台律師提告。刑事局電信偵查大隊第一隊追查，上月31日搜索，拘提陳、莊，兩人坦承上傳盜版影片，檢方命陳、莊分以50、30萬元交保。

警方查扣25台雲端主機，發現伺服器架在加拿大、法國、美國、烏克蘭、羅馬尼亞，另有20個網站涉及侵權，已封鎖查禁相關網站，並凍結兩人資金及不動產共6000萬元。

陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／翻攝
陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／翻攝
陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／翻攝
陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／翻攝
陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／攝影
陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／攝影
陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／翻攝
陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權10億元，刑事局拘提兩人依著作權法送辦。記者李奕昕／翻攝

楓林網 電影 廣告

延伸閱讀

長矛殺人加重其刑荒謬嗎？光碟重製何嘗不是？

《那些年，我們偷看的電影》：共黨獨裁下的盜版錄影帶配音員

F級直球美少女薄紗誘惑 自曝第三點敏感帶

相關新聞

最大盜版影片楓林網被警方抄了！美國6大片商跨海提告

陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權高達10億元，靠廣告點擊獲利上億元；美國6大片商...

買到不純貨想舉發販毒集團 他蒐證曝光刺死藥頭遭判刑

桃園高姓男子不滿先前和陳姓藥頭買的K他命不純懷疑是假貨，自稱要舉報陳背後的販毒集團，佯稱要再次交易約出對方，過程用手機偷...

板信銀搶案 作案衝鋒槍找到了

警方偵辦板信商業銀行大直分行搶案，搶嫌陳劍輝供稱所持改造M4衝鋒槍，是從台中趙姓友人取得，警方原透過管道聯繫趙男談妥，近日攜槍投案，但趙反悔，僅說出藏槍地址。警方昨下台中追查，在淤泥中查獲作案工具，送刑事局彈道比對，追查趙男。

與妻不和負氣離家 泰男在偏僻工寮搭帳篷窩身吸毒遭逮

桃園市八德警分局日前接獲民眾報案，稱在一處偏僻工寮看到形跡可疑的陌生男子。員警獲報出動查訪，確定該名男子常於該地出沒，進...

板信銀搶案／作案衝鋒槍查到了！ 台中友人「阿沛」提供

板信商業銀行大直分行搶案，警方29小時追緝到嫌犯陳劍輝，陳嫌供稱槍支是從台中趙姓友人取得，警方透過管道聯繫上趙，原談妥由趙近日攜槍投案，不過趙反悔供稱「還有事要處理」，僅向警方說出藏槍地址。警方昨下台中追查，果然在滿滿淤泥中查獲槍支，將繼續傳喚趙到案說明。

立委報案優先受理？警方量身打造「特權流程」

據報載，立法院長3月4日深夜在臉書發文，指自己2月19日收到一封恐嚇信，但警方卻無作為，巡邏箱「是空的」，沒有簽巡，質疑北市警方沒有加強巡邏保護。對此，警政署則回應，該案在報案當天即已找到嫌疑人並約詢之，「第一時間向代表報案的院長幕僚回報」，請其轉告立法院長。警方也表示，北市警巡邏箱早改成條碼掃描，且為了避免過於醒目，條碼是貼在院長住處旁。

認定自首 華山分屍案改判無期

射箭教練陳伯謙被控性侵高姓女學員後勒斃，再肢解屍體成十三塊、裝七袋棄屍荒野案，一審被依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判陳死刑、褫奪公權終身。台灣高等法院認定陳「自首」，改判無期徒刑，可上訴。

警車沒人也沒熄火 被上銬嫌犯開走

花蓮港警刑警隊昨天凌晨埋伏逮捕劉姓毒品通緝犯，瘦小的劉男被兩名刑警上手銬押上偵防車後座，趁車上沒人時跳到駕駛座，開走未熄火的車逃逸，過程不到一分鐘，警方先在吉安鄉發現被劫的偵防車，昨晚循線在花蓮市將劉男緝捕歸案，全案依脫逃等罪嫌移送花蓮地檢署。

油漏滿地幸未爆炸 空勤直升機墜地5輕傷

內政部空中勤務總隊第三大隊第二隊編號 NA103海豚直升機，昨天下午在高雄小港機場執行訓練時失控墜機，機上包括正、副駕駛等共五人受輕傷，由於天氣符合訓練標準，空勤總隊初步了解，墜機原因疑與人為操作失當有關，確實原因由國家運輸安全調查委員會調查。

空勤直升機翻覆飛機吊起 晚間恢復起降

空勤總隊海豚直升機今天下午3時38分於小港機場跑道翻覆，經過國家運輸安全調查委員會到現場蒐證後，晚間七點請來吊車將機體扶...

空勤總隊直升機小港機場意外 駕駛飛行時數3千多小時

空勤總隊編號NA－103海豚直升機，在今天下午3點38分左右，於小港機場進行緊急應變訓練時傳出意外，機上5人均安。據了解...

空勤直升機小港機場失事 疑人為操作失當

內政部空中勤務總隊第三大隊第二隊編號 NA103海豚直升機，今天下午在高雄國際機場進行訓練失控墜機，據空勤總隊初步了解，...

熱門新聞

台中遊覽車司機涉性侵6歲女童 被逮說一時衝動

最大盜版影片楓林網被警方抄了！美國6大片商跨海提告

睡夢驚魂！ 新竹女大生租屋處半夜遭陌生男闖入強抱磨蹭

3人同車前往九份上工 萬瑞快速道路自撞翻覆造成1死2傷

涉用人頭詐領助理費 新北市議員王淑慧被聲押

性侵殺人分屍案死刑改無期被罵翻 高院過一天急辯解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。