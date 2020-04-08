最大盜版影片楓林網被警方抄了！美國6大片商跨海提告

陳姓、莊姓男子涉嫌架設楓林網系列，上傳各國盜版影片供免費觀看，6年來侵權高達10億元，靠廣告點擊獲利上億元；美國6大片商跨海提告，刑事局拘提兩人，依著作權法移送法辦。

警方調查，陳姓（33歲）、莊姓（32歲）男子具北部某大學理工科碩士學歷，2014年起架設楓林網等8個網站，在雲端放置台灣、大陸、日本、南韓、泰國、歐美等戲劇及電影，供免費觀看，為國內流量最大盜版網站。

兩人住桃園市八德區透天厝，成立廣告公司拉業務，透過網友看影片前點擊廣告獲利，每月流量高達3000萬，換算獲利200萬元。

美國電影協會（MPA）代表6大片商，去年11月委託在台律師提告。刑事局電信偵查大隊第一隊追查，上月31日搜索，拘提陳、莊，兩人坦承上傳盜版影片，檢方命陳、莊分以50、30萬元交保。