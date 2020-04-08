買到不純貨想舉發販毒集團 他蒐證曝光刺死藥頭遭判刑

桃園高姓男子不滿先前和陳姓藥頭買的K他命不純懷疑是假貨，自稱要舉報陳背後的販毒集團，佯稱要再次交易約出對方，過程用手機偷錄影蒐證被發現2人大打出手，結果高持預藏的魚刀刺斷陳左大腿股動脈害他失血過多不治，法院以高無殺人犯意，依傷害致死判他有期徒刑7年2年，可上訴。

檢警調查，高男（27歲）去年2月20日和陳姓相約八德區東泰街、永豐路巷口的小公園交易毒品，高認為對方提供3萬元的K他命「不夠純」，雙方討價還價起口角、肢體衝突，高抽出腰間1把魚刀攻擊，結果刺中陳左大腿，股動脈更直接被切斷，導致大量出血送醫急救不治。

審理時高男辯稱，之前和朋友合資要向陳所屬的販毒集團買毒品，結果買到假貨、分量也少，上次交易就產生積怨，這次又佯稱又買毒是為找出陳男，打算蒐證、舉報他背後所屬的販毒集團。

高還說，當時自己有刻意戴帽、帶刀防身，交易過程拿用手電筒照毒品其實是在錄影，未料過程被陳發現就要搶他手機，雙方才發生肢體拉扯，也提出手機錄影畫面佐證。

法院指出，本案事發經過，高男處於事件引發者的地位，既然變裝並持刀械到場，可見他對可能擴大衝突有所預見，並考量陳受傷程度等，難認本件犯罪情節尚屬輕微，而審理過程高多次向陳的父母致歉並達成和解，也已賠償部分金額。

法院審酌，高男因和陳所屬販毒集團先前交易糾紛，為了舉報對方，主動以要買毒約出，過程用手機拍攝，但過程發生衝突持刀刺死陳，所為應予非難，但考量和死者家屬達成和解，客觀上有欲取得對方原諒的積極作為。

另外高男父母離異，高得照顧失業在家剛接受角膜移植手術的爸爸，以及患有帕金氏症的祖父、行動不良的祖母等，法院綜合考量後，依傷害致死罪判處高有期徒刑7年2月。