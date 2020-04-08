與妻不和負氣離家 泰男在偏僻工寮搭帳篷窩身吸毒遭逮

桃園市八德警分局日前接獲民眾報案，稱在一處偏僻工寮看到形跡可疑的陌生男子。員警獲報出動查訪，確定該名男子常於該地出沒，進屋一看，發現一名泰國男子竟在工寮內搭起帳篷居住，更從其身上查獲毒品。男子表示，因和妻子有糾紛便負氣離家，才跑到該處暫時居住，也向警方坦承持有毒品。

40多歲的泰國籍余姓男子和台灣女子結婚，以依親方式來台，余男表示，日前妻子有糾紛、鬧不和，才負氣自己跑到該工寮暫時居住，本來想說很安全，沒有想到還是被警察找上門。

大安派出所員警金樹山、陳子捷、巫振弘日前在轄內執行查緝刑案勤務，經民眾舉報後循線探訪，發現余男藏身在轄區內榮興路附近的一處工寮，該處工寮位處偏遠且人跡罕至，平時民眾不會特別注意而易於藏匿，但在該處搭帳篷居住仍引起民眾側目，才被當地舉報為可疑人物。

據了解，該處工寮雖位於大湳水上樂園附近，不過不在大馬路周遭，要走入田裡才會發現，余男也已在工寮內生活約一個多月，內部的物品及擺設也能看出居住一段時間。