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與妻不和負氣離家 泰男在偏僻工寮搭帳篷窩身吸毒遭逮
桃園市八德警分局日前接獲民眾報案，稱在一處偏僻工寮看到形跡可疑的陌生男子。員警獲報出動查訪，確定該名男子常於該地出沒，進屋一看，發現一名泰國男子竟在工寮內搭起帳篷居住，更從其身上查獲毒品。男子表示，因和妻子有糾紛便負氣離家，才跑到該處暫時居住，也向警方坦承持有毒品。
40多歲的泰國籍余姓男子和台灣女子結婚，以依親方式來台，余男表示，日前妻子有糾紛、鬧不和，才負氣自己跑到該工寮暫時居住，本來想說很安全，沒有想到還是被警察找上門。
大安派出所員警金樹山、陳子捷、巫振弘日前在轄內執行查緝刑案勤務，經民眾舉報後循線探訪，發現余男藏身在轄區內榮興路附近的一處工寮，該處工寮位處偏遠且人跡罕至，平時民眾不會特別注意而易於藏匿，但在該處搭帳篷居住仍引起民眾側目，才被當地舉報為可疑人物。
據了解，該處工寮雖位於大湳水上樂園附近，不過不在大馬路周遭，要走入田裡才會發現，余男也已在工寮內生活約一個多月，內部的物品及擺設也能看出居住一段時間。
警方表示，余男持居留證是合法待在台灣，不過在查訪時，從余男身上查獲約2公克的毒品安非他命及毒品吸食器玻璃球3顆，已依法將余男帶回偵辦，訊後將余男依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署。八德警分局說，毒品問題向來是政府相當重視的課題，後續將再清查毒品來源，並將持續針對轄內偏僻治安場所清查，發掘可疑毒品及其他犯罪，加強掃蕩查緝，以淨化轄區治安。
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