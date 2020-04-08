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板信銀搶案／作案衝鋒槍查到了！ 台中友人「阿沛」提供

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
警方在台中查獲疑似陳嫌的作案槍支，研判是改造過的M4衝鋒槍，將送刑事局進行槍支彈道比對。記者蔡翼謙／翻攝
警方在台中查獲疑似陳嫌的作案槍支，研判是改造過的M4衝鋒槍，將送刑事局進行槍支彈道比對。記者蔡翼謙／翻攝

板信商業銀行大直分行搶案，警方29小時追緝到嫌犯陳劍輝，陳嫌供稱槍支是從台中趙姓友人取得，警方透過管道聯繫上趙，原談妥由趙近日攜槍投案，不過趙反悔供稱「還有事要處理」，僅向警方說出藏槍地址。警方昨下台中追查，果然在滿滿淤泥中查獲槍支，將繼續傳喚趙到案說明。

警方研判，該槍是改造過的M4衝鋒槍，目前送刑事局進行槍支彈道比對。

警方調查，陳嫌作案前8天，就下台中向趙嫌（41歲）取槍；陳、趙兩人是獄中結識。陳嫌作案完，也下台中還槍；警方偵詢時，陳嫌就說出槍支來源，警方才透過管道聯繫上趙嫌。

據了解，趙嫌長期居住台中，綽號「阿沛」，他並無幫派背景，目前因案假釋中。

趙嫌原承諾近日攜槍到北市中山警分局到案，不過臨時稱「我還有點事要處理」，僅向警方稱槍藏在台中市大肚區沙田路一段、台鐵涵洞下的圳溝內。

警方昨天下午下台中取槍，果然發現沾滿淤泥的槍支，將通知趙嫌盡快到案說明。

板信商業銀行大直分行搶案，陳嫌（54歲）供稱出獄後，做過水果批發員工、水管裝修等職業，但遭年輕同事嘲笑，憤而辭職；之後原想開Uber，但不會操作系統放棄；近年都靠友人經濟接濟，才想「幹一票大的」，作案後也將部分贓款還給友人。

陳嫌當時朝銀行保全開1槍，打中保全右腿，再朝天花板開5槍，搶走78萬元贓款，最後在龍潭落網，警方詢後依殺人未遂、強盜等罪嫌送辦，目前羈押中。

據了解，遭傷的陳姓保全目前還在醫院療養，醫師評估後不需截肢。

警方在台中查獲疑似陳嫌的作案槍支，研判是改造過的M4衝鋒槍，將送刑事局進行槍支彈道比對。記者蔡翼謙／翻攝
警方在台中查獲疑似陳嫌的作案槍支，研判是改造過的M4衝鋒槍，將送刑事局進行槍支彈道比對。記者蔡翼謙／翻攝

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