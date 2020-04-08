疑家庭糾紛 甥邀友人放鞭炮騷擾遭舅砍傷

疑因長期家庭糾紛，李姓男子今天邀約林姓男子等5名友人，前往高市左營區李姓舅舅住處燃放鞭炮騷擾，反遭舅舅持柴刀砍傷林男，轄區警方除將傷者送醫，並將雙方6人帶回偵辦。

高雄市政府警察局左營分局初步調查，李男與41歲的李男是甥舅關係，疑因長期家庭不睦引發糾紛，凌晨1時許李男邀約林男等5名友人前往左營區舅舅住處，燃放鞭炮騷擾。

李姓舅舅相當不滿，憤而持柴刀追出砍傷走避不及的林男背部和手部，一行人趕緊逃至附近的一所學校圍牆旁躲藏，警方獲報調派快打部隊等警力到場處置，先協助將林男送醫，並逮捕涉嫌持刀傷人的李姓舅舅，也將滋事的李姓外甥等5名男子帶回調查。

警方表示，此案是甥舅間彼此因家庭生活長期不睦，引發糾紛，進而發生糾眾騷擾及持刀傷人衝突案。警方訊後，將李姓舅舅依殺人未遂罪嫌法辦，另6名涉嫌滋事者依聚眾施強暴脅迫罪嫌究辦。