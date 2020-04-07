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抓到了！花蓮劫偵防車通緝犯市區落網

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮港警刑警隊昨晚逮捕毒品通緝犯，由於偵防車未熄火，劉嫌跳上車逃逸，警方今天晚間6時許逮捕歸案。圖／花蓮港務警察總隊提供
花蓮港警刑警隊昨晚逮捕毒品通緝犯，由於偵防車未熄火，劉嫌跳上車逃逸，警方今天晚間6時許逮捕歸案。圖／花蓮港務警察總隊提供

花蓮港警刑警隊昨追查毒品交易案，埋伏後逮捕39歲劉姓通緝犯，其中2名刑警押上偵防車後座，沒想到身材瘦小的劉嫌，從後座跳往駕駛座開車逃逸，雖然警方隨後在吉安鄉發現被劫的偵防車，但嫌犯已不知去向。今晚六時許劉嫌在花蓮市落網，全案移送花蓮地檢署偵辦。

根據監視器畫面，3名刑警將劉嫌雙手往前上銬，並押往偵防車後座，其中1人見已壓制先離開，2名刑警正聯絡警力支援時，獨留劉嫌在車上，因車輛未熄火，不到1分鐘，就將偵防車開走。

警方擴大搜索後，在今凌晨1時13分左右，警方在吉安鄉北昌一街97巷口尋獲遭搶偵防車，但嫌犯已棄車逃逸，協請花蓮縣警察局地毯式搜查。今晚6時10分在花蓮市林園一街將嫌犯緝捕歸案，經初步詢問，劉嫌擔心不能交保才劫車，將依妨礙公務、脫逃罪移送花蓮地方檢察署偵辦。

不具名資深刑警說，查獲通緝犯時，會先搜身再上銬，再押送至局裡訊問，雖沒有硬性規定，不過駕駛應盡量在車上警戒，下車後一定要拔鑰匙，且須陪同嫌犯上車，不能獨留嫌犯在車上；至於手銬沒限前後，不過後銬比較保險，只有重大刑案才會多加腳鐐。

花蓮港警刑警隊昨晚逮捕毒品通緝犯，由於偵防車未熄火，劉嫌跳上車逃逸，警方今晚6時逮捕歸案。記者王思慧／翻攝
花蓮港警刑警隊昨晚逮捕毒品通緝犯，由於偵防車未熄火，劉嫌跳上車逃逸，警方今晚6時逮捕歸案。記者王思慧／翻攝
花蓮港警刑警隊昨晚逮捕毒品通緝犯，由於偵防車未熄火，劉嫌跳上車逃逸，警方今天晚間6時許逮捕歸案。圖／花蓮港務警察總隊提供
花蓮港警刑警隊昨晚逮捕毒品通緝犯，由於偵防車未熄火，劉嫌跳上車逃逸，警方今天晚間6時許逮捕歸案。圖／花蓮港務警察總隊提供
39歲劉姓通緝犯被逮捕後，從後座跳往駕駛座開偵防車逃逸，今晚六時許在花蓮市落網。記者王思慧／翻攝
39歲劉姓通緝犯被逮捕後，從後座跳往駕駛座開偵防車逃逸，今晚六時許在花蓮市落網。記者王思慧／翻攝

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