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影／劫偵防車監視器畫面曝光 通緝犯不到一分鐘開走
花蓮港警刑警隊今晨追查毒品交易案，開偵防車前往東興路埋伏，逮捕39歲劉姓通緝犯。依監視器畫面，劉嫌不願乖乖就範試圖掙脫，警方好不容易壓制後，其中2名刑警欲押上偵防車後座，沒想到身材瘦小的劉嫌，從後座跳往駕駛座開車逃逸。雖然在吉安鄉發現被劫的偵防車，但嫌犯已不知去向，全案擴大搜索中。
監視器畫面顯示，2名港警昨深夜11點半到東興路埋伏，在今天凌晨0時10分逮捕劉嫌，經搜身僅查扣手機1支，將他雙手往前上銬，並押往偵防車後座。2名刑警正聯絡另外2名警力支援時，因車輛未熄火，獨留身材瘦小的劉嫌，過了不到1分鐘，從後座跳往駕駛座將偵防車開走。
花蓮港務警察總隊副總隊長劉全原表示，逮捕嫌犯大約的程序是先搜身、上銬，原則上吸毒非重大刑案，因此手是銬在前面。今天發生的案例是先有2人埋伏，逮到人後才另有2人支援，偵防車是後面2名刑警開來，沒想到會被嫌犯劫走，留下4名刑警在現場。
為何經搜身、上銬後，車輛卻未熄火，讓劉嫌得逞開車逃逸？劉全原說，會召開專案檢討會議調查，再研議相關懲處。在今天凌晨1時13分左右，警方在吉安鄉北昌一街97巷口尋獲遭搶偵防車，車輛沒有撞毀破損、完好無缺，人員未受傷，裝備也都沒有遺失，但嫌犯已棄車逃逸，警方正擴大搜查，並聯繫親友呼籲劉嫌投案。
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