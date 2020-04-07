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恐嚇刀架陳時中脖子 警追查在台陸籍男大生

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
網路流傳「刀架陳時中脖子上」貼文，刑事局通知兩名陸籍、一名台籍男大生，鎖定一個微信帳號追查。記者李奕昕／翻攝
網路流傳「刀架陳時中脖子上」貼文，刑事局通知兩名陸籍、一名台籍男大生，鎖定一個微信帳號追查。記者李奕昕／翻攝

網路流傳「刀架陳時中脖子上」貼文，涉及恐嚇中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，刑事局昨天通知兩名陸籍、一名台籍男大生，查出均為轉傳，源頭是一個微信帳號，研判在台陸籍男大生使用，正在追查身分。

警方調查，這則貼文使用簡體字，來源是一個來台就學的大陸籍大學生微信群組，有100多名成員，就讀台北市某大學的陸籍周姓男子（19歲）從群組截圖，用LINE傳給就讀北市另所大學的陸籍許姓男子（20歲）。

許將截圖上傳Dcard，就讀台中市某大學的台籍許姓男子（22歲）瀏覽發現，又轉貼到巴哈姆特論壇，貼文在網路發酵。

刑事局偵九大隊第三隊昨天陸續通知3人到案，詢後請回。周稱從群組轉發，不認識貼文者；陸籍許男坦認上傳，稱兩岸學生想法不同，想讓大家知道；台籍許男稱看見貼文覺得很誇張而轉貼。

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