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陳時中遭恐嚇案 刑事局：2陸生到案說明

中央社 / 台北7日電
指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供
指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中遭恐嚇。刑事局昨天約談一名許姓男大生到案說明，經漏夜追查循線再通知涉案的北部大學許姓陸生和周姓陸生到案說明，正持續溯源偵辦。

網路近日流傳「刀架陳時中脖子上」、「希望中招的都是台獨」等涉恐嚇及爭議訊息。刑事局鎖定數名特定對象追查，其中一名本國籍22歲許姓男大生涉嫌轉載相關Dcard訊息、巴哈姆特論壇等，昨天下午已到案說明。

經查，巴哈姆特轉貼文者ARKTW實為台中市22歲許姓男大生，已至台中市警察局到案製作筆錄，他供稱自己是轉載Dcard文章，且不認識微信群組內的任何陸生。

刑事局今天表示，經循線溯源追查，發現貼文在巴哈姆特者為一名北部大學許姓陸生，他到案供稱相關截圖資料來源，是來自北部某大學周姓陸生所提供。

經循線通知周姓陸生到案說明，了解上述不法言論網路貼文是他在微信群組中所發，但周姓陸生表示資料來源為「南京-硕-清华隔壁那个大学-hsing」帳號所提供，警方現正持續溯源偵辦中。

刑事局偵查第九大隊昨天受理偵辦此案，經檢視相關訊息原始發文內容均為簡體字，且對談內容用詞、用語均為中國大陸民眾慣用詞句，初判此訊息疑為中國大陸民眾在微信群組中的不法言論；隨後再遭部分民眾截圖並轉發至國內巴哈姆特論壇上。

另，調查局昨天也溯源查出，訊息為中國大陸來台李姓交換男學生等在WeChat社群平台的大陸來台交換學生群組內散布，經截圖後轉貼在Dcard社群平台流傳。李男已於1月12日出境返回中國大陸，散布訊息是他在中國大陸時所為，若他入境台灣，將依法約談到案。

陸生 微信 陳時中

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