連千毅備手寫4稿紙 當庭開轟小弟「宵小之輩」

高雄地院今天對直播主連千毅開延押訊問庭，連千毅事前手寫約4張稿紙，表示「蘭庭精品」已解散，更忍不住砲轟說多名小弟做虛偽證述將槍枝推給他，「我不再是這群人的老闆」、「我絕對不會與宵小之輩來欺騙法官」。連訊後還押，合議庭將另評議裁定是否續押。

連千毅的律師葉銘進今天當庭再指出，連已沒有反覆實施犯罪、串證之虞，但連千毅備妥4張寫滿的稿紙，接著稱「律師對案情不是那麼了解，我來補充案情內容」，隨即邊翻著稿紙，法官隨即提醒要針對羈押理由陳述。

由於連千毅遭控是太陽會成員，另經營組織蘭庭精品，他說，偵查的證據已定型，且蘭庭精品自他羈押後成員全解散，剩下的「賴賢賢」也自立門戶，他無實質影響；話鋒一轉，卻痛斥原本這些小弟、現也是同案被告，做虛偽證述將槍枝推給他，但槍枝經鑑定沒他的指紋，不在他的住處起獲。

連千毅當庭怒嗆，對於多數同案被告深感可恥，不再是這群人的老闆，他更絕對不會與宵小之輩來欺騙法官。

引發高雄一連串砸店、開槍「直播主之亂」的連千毅，遭起訴指控恐嚇、槍砲、組織犯罪等罪嫌，自去年9月底收押至今，他在監所自行寫狀聲請100萬元具保，上周開庭後遭駁回；因他羈押期至本月15日期滿，今天庭期原本就預定要開延押訊問庭，才導致連兩周訊問是否延押。