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車輛未熄火遭通緝犯劫走偵防車 港警擴大搜索中

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
港警昨晚逮捕毒品通緝犯，由於偵防車未熄火，劉嫌跳上車逃逸，警方正擴大搜索中。圖／花蓮港務警察總隊提供
港警昨晚逮捕毒品通緝犯，由於偵防車未熄火，劉嫌跳上車逃逸，警方正擴大搜索中。圖／花蓮港務警察總隊提供

花蓮港警刑警隊今晨追查毒品交易案，逮捕39歲劉姓通緝犯，欲押上偵防車後座，身材瘦小的劉嫌，衝上駕駛座開車逃逸，雖然警方隨後在吉安鄉發現被劫的偵防車，但嫌犯已不知去向，全案擴大搜索中。

花蓮港務警察總隊副總隊長劉全原表示，昨晚接獲情資，通緝犯劉嫌可能會在花蓮市進行毒品交易，因此警方前往埋伏，在今天凌晨0時10分逮捕上銬，並將劉嫌押往偵防車後座，在通知後續支援警力時，因車輛未熄火，身材瘦小的劉嫌，從後座跳往前座將偵防車開走。

經警方擴大搜索，在今天凌晨1時13分左右，警方在吉安鄉北昌一街97巷口尋獲遭搶偵防車，但嫌犯已棄車逃逸，除港警持續搜捕，也協請花蓮縣警察局擴大地毯式搜查。警方研判該巷口是是劉嫌親友住所附近，正聯繫親友呼籲他投案。

劉全原說，依據逮捕規定有將嫌犯上銬，偵防車沒有撞毀破損、完好無缺，人員未受傷，裝備也都沒有遺失，目前擴大調閱周邊監視器，並採證偵防車。

港警昨晚逮捕毒品通緝犯，劉嫌跳上車開走逃逸，車輛被棄置在吉安鄉巷口，警方正擴大搜索中。圖／花蓮港務警察總隊提供
港警昨晚逮捕毒品通緝犯，劉嫌跳上車開走逃逸，車輛被棄置在吉安鄉巷口，警方正擴大搜索中。圖／花蓮港務警察總隊提供
花蓮港務警察總隊副總隊長劉全原表示，今凌晨將劉嫌押往偵防車後座，因車輛未熄火，劉嫌從後座跳往前座將偵防車開走，正擴大搜索中。記者王思慧／攝影
花蓮港務警察總隊副總隊長劉全原表示，今凌晨將劉嫌押往偵防車後座，因車輛未熄火，劉嫌從後座跳往前座將偵防車開走，正擴大搜索中。記者王思慧／攝影

警察 毒品 通緝

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