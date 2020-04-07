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影／台中金錢豹、海派6日恢復營業 陳子敬帶隊稽查業者

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市副市長陳子敬昨天深夜11時許，率領警察局等相關局處，針對知名海派酒店等4家娛樂場所業者進行聯合稽查，並宣導防疫政策。圖／台中市新聞局提供
台中市副市長陳子敬昨天深夜11時許，率領警察局等相關局處，針對知名海派酒店等4家娛樂場所業者進行聯合稽查，並宣導防疫政策。圖／台中市新聞局提供

因應新冠肺炎疫情嚴峻，台中市政府上月底採取「強力稽查、柔性勸導」策略，促使包括金錢豹、海派七店、八店等知名酒店配合暫停營業一周至兩周，不過6日起，知名的海派酒店恢復營業，副市長陳子敬昨天深夜11時許，率領警察、民政、衛生、經發等局處，前往海派酒店等4家業者進行稽查，要求業者、消費者配合政府政策，做好防疫工作。

台中市警局表示，台中市多家大型娛樂業者從3月28日起停業一至兩周，全面展開消毒防疫工作，由於清明連假過後，海派、金錢豹、紫爵等酒店業者陸續恢復營業，副市長陳子敬昨天深夜11時許，再率隊前往臨檢，針對海派7店，海派8店、響溫馨KTV、紫爵酒店逐一過濾居家檢疫及隔離名單，預防違規對象趴趴走，降低疫情風險。

副市長陳子敬在稽查時要求業者，需要落實服務人員戴口罩、量額溫、消毒雙手等措施，消費者也須做好自主健康管理，並保持社交距離，預防居家隔離或檢疫對象趴趴走。

台中市警察局表示，為防患未然，昨天深夜11時許開始，市府針對不同娛樂場所聯合臨檢，業者與民眾配合態度良好，疫情期間，將持續與經發、衛生、民政等主要防疫單位，針對舞廳、酒店和KTV等大型娛樂場所聯合稽查臨檢，宣導衛教觀念，保障市民健康安全。

台中市副市長陳子敬昨天深夜11時許，率領警察局等相關局處，針對知名海派酒店等4家娛樂場所業者進行聯合稽查，並宣導防疫政策。圖／台中市新聞局提供
台中市副市長陳子敬昨天深夜11時許，率領警察局等相關局處，針對知名海派酒店等4家娛樂場所業者進行聯合稽查，並宣導防疫政策。圖／台中市新聞局提供

台中市 陳子敬 疫情

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