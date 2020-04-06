快訊

三重天台廣場旁荒廢地下室 驚見全裸男屍

好毒！這班機累計9人確診 指揮中心公佈班機座位圖

雲林警匪追逐戰 受傷4警已2人出院嫌犯送辦

中央社 / 雲林縣6日電

雲林縣公正、斗六派出所今天下午2時許在斗六市家樂福前以優勢警力成功圍捕黃姓通緝犯，並依違反毒品危害防制條例移送法辦。警方表示，其中2名員警輕傷已出院。

公正派出所員警今天下午在鎮南路執行巡邏勤務時，發現登記在黃姓毒品通緝犯（42歲）名下的車輛，立刻鳴笛示警，要求停車配合盤查身分。

黃姓毒品通緝犯企圖甩開追捕，在斗六市區內高速駕駛逃竄，警方最後包抄阻擋黃男去路，才終止警匪追逐戰。

事故現場警車安全氣囊爆開，擋風玻璃龜裂，汽車零件也散落一地，警匪追逐戰也造成4名警員、黃男與女性友人輕傷，2輛轎車被波及。

針對現場一度傳出警匪槍戰，經查證雙方沒開槍。警方從黃男身上搜出毒品，目前正製作筆錄，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

雲林縣警察局長顏旺盛表示，2名員警輕傷已出院，另2名員警傷勢較重，仍在醫院觀察。

張麗善今天也到醫院關心員警傷勢，並叮囑執行勤務除落實遵守三安要求，也要注意自己健康及安全。

被波及的轎車駕駛表示，下午2時許行經斗六市雲林路二段家樂福前，突然看見對向車道有一輛轎車朝自己衝過來，完全無法閃避，而黃男轎車又繼續向前衝撞，直至中堅西路與雲林路交叉路口，撞到警車才停下來。

毒品 斗六 通緝

延伸閱讀

轉發「逃逸外勞染疫」假訊息 雲林女遭裁罰12萬元

影／毒梟趁防疫期間闖關新興毒品 被航警與海關攔截

斗六家樂福前警匪追逐 3員警、毒品通緝犯與乘客受輕傷

影／斗六市區警匪追逐4警受傷 歹徒被包圍拖下車

相關新聞

雲林小客車撞北上火車 男子受困被救出送醫

雲林縣消防局稍早7點50多分獲報斗六市味全公司前平交道火車撞上自小客車，目前一名60多歲的男子受困。

三重天台廣場旁荒廢地下室 驚見全裸男屍

新北市三重區重新路知名的天台廣場商業大樓驚見裸體男屍，管理員今天下午3時許巡邏時，在已荒廢的地下2樓逃生梯旁，發現1具赤...

恐嚇刀架陳時中脖子 群組交換生在對岸無法約談

近日網路流傳並轉貼大陸交換生於群組留言「刀架陳時中脖子上」案，調查局溯源瞭解，該訊息是大陸來台李姓交換學生等人在Wech...

北市角頭「柳丁」上月躲過2槍追殺 今遭3男圍毆敲破頭

台北市大同區綽號「柳丁」的劉姓角頭，上月遭陳姓槍手近距離開2槍，今日中午12時許再度傳出遭黑衣人痛毆。警方目前在安西街宮...

恐嚇刀架陳時中脖子 22歲男大生已到案說明

近日網路流傳並轉貼疑似陸生於社群軟體微信群組留言「刀架陳時中脖子上」案，刑事局偵查第九大隊追查後發現，巴哈姆特轉貼文者A...

疑車手黑吃黑 2男被逼脫衣跪吃菸蒂吞檳榔渣

新北一名林姓男子與謝姓男子有財務糾紛，見對方不肯出面，竟找人強押其潘姓、林姓2名友人，以脫衣罰跪、逼吃菸蒂和吞檳榔渣等酷...

影／毒梟趁防疫期間闖關新興毒品 被航警與海關攔截

衛福部去年10月1日公告的新興3級毒品「2-氟-去氯愷他命」，毒梟企圖化整為零於全國上下防疫期間透過快遞空運闖關，被航空...

影／斗六市區警匪追逐4警受傷 歹徒被包圍拖下車

雲林縣斗六市中心的家樂福與一家醫院前方，今天下午兩點發生警匪追逐，造成兩輛轎車無辜被撞，警方追逐中對空嗚槍，但歹徒的車仍...

性侵假釋犯拆電子腳鐐 持刀搶檳榔攤起訴

性侵假釋犯歐力源，今年3月3日拆除監控的電子腳鐐，從花蓮開車至台北，凌晨2時許拿著菜刀衝進大同區一家檳榔攤搶劫6千元逃逸...

明道胞兄殺害妻小上吊亡不起訴 檢偵辦鉅額賭債案

明道胞兄林明弘一家三口，今年1月5日遭登山客發現陳屍北市內湖康樂山登山步道旁，士林地檢署日前偵結，認定林因積欠鉅額賭債無...

捷運站旁埋屍 不選附近公墓...桶屍案犯嫌恐非在地人

高雄橋頭糖廠捷運站前空地「桶屍案」，檢警已查出死者是六十一歲林姓女子，但棄屍時間、追查嫌犯目前陷入瓶頸。當地里長蘇道明說，依棄屍桶子大小、重量，他研判埋屍者恐怕不只一人，而選在捷運站出口對面棄屍，不是附近隱密性更好的公墓，他懷疑犯嫌也不是本地人。

不滿店員服務態度差 男用餐揮塑鋼刀傷人

台北市公館商圈在晚間7時許發生一起傷人案，40多歲郭姓男子到商圈一家義大利麵餐館用餐，一名20多歲的店員服務時，郭男嫌對...

熱門新聞

台南再傳男子多次趴趴走 但相關單位都拿他沒辦法

在北市教師研習中心看A片打手槍 市府官員遭起訴

影／斗六市區警匪追逐4警受傷 歹徒被包圍拖下車

物流司機偷捐血中心3500片庫存口罩 轉賣護理人員賺外快

不滿店員服務態度差 男用餐揮塑鋼刀傷人

斗六家樂福前警匪追逐 3員警、毒品通緝犯與乘客受輕傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。