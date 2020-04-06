雲林警匪追逐戰 受傷4警已2人出院嫌犯送辦

雲林縣公正、斗六派出所今天下午2時許在斗六市家樂福前以優勢警力成功圍捕黃姓通緝犯，並依違反毒品危害防制條例移送法辦。警方表示，其中2名員警輕傷已出院。

公正派出所員警今天下午在鎮南路執行巡邏勤務時，發現登記在黃姓毒品通緝犯（42歲）名下的車輛，立刻鳴笛示警，要求停車配合盤查身分。

黃姓毒品通緝犯企圖甩開追捕，在斗六市區內高速駕駛逃竄，警方最後包抄阻擋黃男去路，才終止警匪追逐戰。

事故現場警車安全氣囊爆開，擋風玻璃龜裂，汽車零件也散落一地，警匪追逐戰也造成4名警員、黃男與女性友人輕傷，2輛轎車被波及。

針對現場一度傳出警匪槍戰，經查證雙方沒開槍。警方從黃男身上搜出毒品，目前正製作筆錄，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

雲林縣警察局長顏旺盛表示，2名員警輕傷已出院，另2名員警傷勢較重，仍在醫院觀察。

張麗善今天也到醫院關心員警傷勢，並叮囑執行勤務除落實遵守三安要求，也要注意自己健康及安全。

被波及的轎車駕駛表示，下午2時許行經斗六市雲林路二段家樂福前，突然看見對向車道有一輛轎車朝自己衝過來，完全無法閃避，而黃男轎車又繼續向前衝撞，直至中堅西路與雲林路交叉路口，撞到警車才停下來。