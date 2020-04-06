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疑車手黑吃黑 2男被逼脫衣跪吃菸蒂吞檳榔渣

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
林姓男子因財務糾紛，逼迫林姓、潘姓2名男子脫衣、下跪、吃菸蒂和吞檳榔渣，今被新北地檢署依妨害自由等罪起訴。示意圖／Ingimage
林姓男子因財務糾紛，逼迫林姓、潘姓2名男子脫衣、下跪、吃菸蒂和吞檳榔渣，今被新北地檢署依妨害自由等罪起訴。示意圖／Ingimage

新北一名林姓男子與謝姓男子有財務糾紛，見對方不肯出面，竟找人強押其潘姓、林姓2名友人，以脫衣罰跪、逼吃菸蒂和吞檳榔渣等酷刑追問下落，結果人雖找到，但也因此吃上官司，今與張姓、邱姓和汪姓3名同夥被新北地檢署依妨害自由等罪起訴。

起訴指出，林男2017年12月先透過王姓少年（桃園地院判處感化教育）約潘、林2人見面，再由張姓、邱姓2名男子和楊姓少年（桃園地院判處感化教育）在新竹市東區某旅館前將人強押上車，帶往苗栗縣龍鳳漁港與不知名人士會面後，才又帶到新北市土城住處。

林男為了問出謝男下落，指使張男等人痛毆潘、林2人，汪男也持電擊棒攻擊，最後還逼2人脫衣、罰跪、吃菸蒂和吞檳榔渣，導致2人身上多處挫瘀殤。他雖然成功問出謝男去向，也找到了謝男，但未因此放走2人，結果對方趁他不注意時利用臉書向外求援，不法情事因此曝光。

偵訊時，林男坦承請張男帶潘、林2人找尋謝男，對於毆打逼問一事則避重就輕，但同夥坦承犯行，指謝男等人疑似是詐欺車手黑吃黑才被林男盯上，事後林男也有給5000元酬勞。

檢方調查，林男等人涉犯傷害和剝奪他人行動自由罪，而張男在押人北上的途中還搶了潘男的皮包現金和金戒指，另涉強盜罪，全案今天偵結起訴。

車手

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