北市角頭「柳丁」上月躲過2槍追殺 今遭3男圍毆敲破頭

台北市大同區綽號「柳丁」的劉姓角頭，上月遭陳姓槍手近距離開2槍，今日中午12時許再度傳出遭黑衣人痛毆。警方目前在安西街宮廟拉起封鎖線採證，清查並無開槍跡象，劉送醫頭部縫了數針，目前警方正釐清該案與上月槍案有無關聯性。

警方調查，今天中午12時57分，突然有3名穿著深色服飾的陌生男子，從計程車下車後，衝進宮廟，不說原因直接持棍棒毆打劉，施暴過程約3分鐘，得逞後離去。劉報案後經送醫救治，經詳細檢查身上受有多處挫傷，頭部因撕裂傷縫了數針，但無槍傷。

由於一段傳出有槍聲，但鑑識人員在宮廟內外均無發現彈著點，鄰居也沒聽到巨大的槍響，劉身上也無槍傷，「有人開槍」恐是誤報，目前正在調閱監視器追查3名男子行蹤及身分。

警方指出，劉今年3月1日在安西街宮廟，遭40歲槍手陳宜楓近距離開2槍，第 1槍沒打中，陳似被嗆聲嚇到，立刻伸出左手拍胸壓壓驚，接著要開第2槍時卡彈，隨即倉皇逃離現場。

警方專案小組循線在花蓮逮捕逃亡的陳嫌，大台北地區逮捕5名共犯，共計6人。陳供稱，因行車糾紛不滿劉男才會開槍作案，槍枝則丟進淡水河。陳嫌上月17日已遭法院羈押禁見。