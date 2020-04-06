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影／毒梟趁防疫期間闖關新興毒品 被航警與海關攔截

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
新興毒品「2-氟-去氯愷他命」在國內的價格達產地中國大陸的6倍，航空警察局與關務署台北關連續攔截4件總重7點262公斤的「2-氟-去氯愷他命」。記者陳嘉寧／攝影
新興毒品「2-氟-去氯愷他命」在國內的價格達產地中國大陸的6倍，航空警察局與關務署台北關連續攔截4件總重7點262公斤的「2-氟-去氯愷他命」。記者陳嘉寧／攝影

衛福部去年10月1日公告的新興3級毒品「2-氟-去氯愷他命」，毒梟企圖化整為零於全國上下防疫期間透過快遞空運闖關，被航空警察局及關務署台北關聯手攔截，連續破獲4件運毒案，查扣7點262公斤「2-氟-去氯愷他命」，逮捕並移送偵辦10嫌犯，將繼續追查幕後販毒集團首腦。

航空警察局刑警大隊大隊長唐嘉仁表示，航警安檢大隊和關務署台北關從1月份開始，陸續查獲4件從中國大陸空運抵達的航空貨運包裹，其中內容物是不明的白色結晶物，經過檢驗發現，都是衛福部去年10月1日公告的新興毒品「2-氟-去氯愷他命」。

航警局長黃嘉祿指示刑警大隊成立專案小組，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮，陸續逮捕10名嫌犯到案，依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方深入分析發現，從中國大陸寄來的「2-氟-去氯愷他命」，跟以往從台灣寄往中國大陸的硝甲西泮、硝西泮、依替唑侖等毒品類型不同，主要是「2-氟-去氯愷他命」跟傳統的愷他命相比，在外觀以及施用以後產生的效果極為相似，台灣毒品下游的價格卻是產地中國大陸的6倍，毒梟屢次用小型包裹空運闖關謀取暴利。

查緝人員指出，空運快遞包裹體積小、數量多，開箱報關的時間都在黎明前時段，大量的包裹通過X光機，裡面夾雜著1、2個裝有不明物的包裹，考驗著查緝人員的體力、眼力及專注力，查緝人員仍不辱使命連續攔下有問題的包裹。

唐嘉仁強調，在當前新冠肺炎防疫優先的前提下，面對毒梟的挑戰，航空警察局全體員警從1月24日中央流行防疫指揮中心成立開始到6日為止，航警與海關共同查獲的毒品案件總共有15件，緝獲嫌犯23人，攔截各式毒品超過30公斤。這顯示航空警察在扮演截毒於關口的關鍵角色上，做出了非常大的努力。

對於重要防疫物資的出口管制方面，航警局從1月28日開始，針對口罩出口部份的查察工作，共攔查1748案，截獲了23萬多片的口罩，全部交給海關處理，為防疫工作做出了具體的成績。

新興毒品「2-氟-去氯愷他命」在國內的價格達產地中國大陸的6倍，航空警察局與關務署台北關連續攔截4件總重7點262公斤的「2-氟-去氯愷他命」。記者陳嘉寧／攝影
新興毒品「2-氟-去氯愷他命」在國內的價格達產地中國大陸的6倍，航空警察局與關務署台北關連續攔截4件總重7點262公斤的「2-氟-去氯愷他命」。記者陳嘉寧／攝影

毒品 警察

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