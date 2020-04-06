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性侵假釋犯拆電子腳鐐 持刀搶檳榔攤起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
性侵假釋犯歐男拆除電子腳鐐，今年3月開車搶劫檳榔攤，遭警方逮捕。圖／本報資料照片
性侵假釋犯歐男拆除電子腳鐐，今年3月開車搶劫檳榔攤，遭警方逮捕。圖／本報資料照片

性侵假釋犯歐力源，今年3月3日拆除監控的電子腳鐐，從花蓮開車至台北，凌晨2時許拿著菜刀衝進大同區一家檳榔攤搶劫6千元逃逸，18小時後在高雄落網。士林地檢署日前偵結，認定歐涉犯攜帶凶器強盜罪嫌，依法起訴。

起訴指出，53歲歐男3月3日凌晨2時許，帶著鴨舌帽、口罩，車蓋面容，手戴套持著一把菜刀，衝進大同區一家24小時營業的檳榔攤，右手持刀指著邵姓女店員恫稱「快拿錢出來！快點！」邵女不能抗拒從抽屜取出6千元給歐，歐得手後駕車逃逸。

歐在23年前駕駛兄長的營業用計程車，在北市內湖性侵女高職生，遭判無期徒刑，2017年7月獲假釋並保護管束，戴電子腳鐐施以宵禁，每晚10點到隔日上午5點不得離家。

不料，歐拆除電子腳鐐開車到台北，涉嫌在檳榔攤搶劫，警方透過車輛辨識系統追緝，發現歐逃往高屏地區，與高雄警方合作，於案發18小時後，趁歐欲至加油站如廁之際逮補到案，押解北上接受調查，士林地方法院裁定羈押。

歐男供稱，近來沉迷賭博，打麻將、六合彩輸了十多萬，為了躲債才會破壞電子腳鐐逃亡，拿著刀子強檳榔攤，得手6千元用來吃飯、加油，剩下3458元。至於，開車前往南部則辯稱「毫無目的亂開」。

檢方依照監視器畫面及告訴人邵女指證歷歷，認定歐在深夜至檳榔攤，趁無他人在旁，在狹小櫃台內持質地堅硬、客觀上能輕易致人死傷的菜刀接近邵女，距離極為接近，致邵女不能抗拒交付財物，全案涉犯攜帶凶器強盜罪嫌，依法提起公訴。

搶劫 強盜 假釋

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