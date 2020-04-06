明道胞兄殺害妻小上吊亡不起訴 檢偵辦鉅額賭債案

明道胞兄林明弘一家三口，今年1月5日遭登山客發現陳屍北市內湖康樂山登山步道旁，士林地檢署日前偵結，認定林因積欠鉅額賭債無法償還，先後勒斃妻子、兒子，再上吊自殺，全案殺人罪因林明弘死亡不起訴，賭債案則移轉桃園地檢署偵辦。

不起訴處分書指出，林涉犯殺人罪，1月4日在登山步道旁，林用繩索勒頸及束線帶束頸，先後勒斃陳姓妻子和林姓兒子，再用束線帶束頸、繩索上吊自殺，直到1月5日遭登山客發現。

林等三人陳屍周圍無凌亂的打鬥痕跡，地上還有飲用過後的瓶子，躺在地上的女子和小孩均沒有掙扎跡象，但頸部留有束帶和勒痕。檢方解剖相驗，3人體內均沒有藥物反應，但陳屍現場的瓶子中液體，檢驗出迷幻藥成分。

根據監視器畫面及分析手機資料，林在1月4日下午帶著妻小走上絕路，一家三口騎乘父親的機車，搜尋google地圖依指示騎車抵達土地公廟，並用手機拍下水源頭福德宮外觀，傳給父親告知所在位置。

登山客發現三人的陳屍現場，就位在廟宇旁的登山步道深處的竹林坎坡，爬山約6百至8百公尺，路程約10多分鐘。

檢警調查，林與朋友的通訊軟體對話紀錄顯示，生前疑似在外積欠龐大債務，透露出輕生念頭，也告知朋友「不要找我」。士檢指出，林明弘曾向蔡姓男子簽賭香港六合彩，賭債案已移轉管轄，由桃園地檢署偵辦中。