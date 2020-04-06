涉國務機要費案 種村碧君又被限制出境

前總統夫人吳淑珍友人種村碧君，被控交付發票給吳淑珍核銷前總統陳水扁的國務機要費，一審遭判刑4年。高院日前裁定種村碧君限制出境，種村碧君抗告，最高法院裁定駁回確定。

日本籍的種村碧君原名「李碧君」、「李淑雅」，是杏林新生製藥公司負責人，她被控於民國93至94年間提供逾百張發票給吳淑珍詐領國務機要費。台北地方法院判處有期徒刑4年，褫奪公權2年，案件目前正由高院審理中。

種村碧君在國務機要費偵審期間被限制出境，因刑事訴訟法新制實施，台灣高等法院日前仍裁定她限制出境，種村碧君不服裁定，提起抗告。

最高法院認為，種村碧君有畏罪潛逃可能，且她雖在中華民國境內有固定住居所，但有日本國籍，有出境而留滯國外未歸之虞，因此今天裁定駁回抗告。