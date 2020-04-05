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男趁警忙防疫在衣櫥種大麻 板橋警循線逮人
44歲林姓男子在新北市樹林區的自宅內種植大麻並改造槍枝販售，板橋警分局日前接獲線報，申請搜索令後前往逮人，在其衣櫥內發現15盆大麻盆與半成品槍枝，警詢後依毒品、槍砲等罪嫌移送新北地檢署。
據了解，有槍砲、毒品前科的林男趁著警方忙防疫，在自宅內種植大麻，還改造槍枝販售，板橋警方接獲線報指出林男改造槍枝販售，聲請搜索票於上月26日前往逮人，林男家屬見警方上門，還企圖湮滅證據，將安非他命倒入馬桶沖掉，所幸警方及時阻止。
搜查後，員警在林的衣櫥內發現一小型大麻植栽場，不僅設備齊全，還已順利培育出發芽大麻幼株，經清點，一共搜出3組照明設備、小風扇、除濕機、15盆已發芽大麻幼株、大麻種子一罐、安非他命1包，以及改槍工具、半成品槍枝等物。
林男眼見人證俱在仍不知悔改，還向警方抗議「搜索票上面寫查槍，不能抓毒品!」，讓警方聽了頻搖頭，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例與製造、持有毒品等罪嫌將林移送新北地檢署，並持續深入追查其毒品、槍彈來源。
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